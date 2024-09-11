"Боявся три роки": хворий на діабет Melovin заговорив про нові проблеми зі здоров'ям

Бочаров уже давно "тікав" від цього, але життя не дозволяє йому забути про його діагноз.

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Melovin новини - 27-річний Меловін стрімко втрачає зір / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Восени 2023 року український співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) зізнався, що має генетичне, невиліковне захворювання - цукровий діабет. У минулому артист також мав проблеми з алкоголем.

Втім, нещодавно виявилося, що це далеко не всі проблеми Меловіна зі здоров'ям. Так у своєму блозі в Instagram він розповів, що є ще одна річ, яку він приховував понад три роки зі страху.

Так Бочаров зазначив, що поступово сліпне. Він боявся зізнатися в цьому самому собі, та ігнорував відшарування сітківки, яке йому діагностували кілька років тому. Однак тепер ця проблема набула таких обертів, що термінове її вирішення стало для співака життєвою необхідністю.

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"Так буває, що деякі колеги ображаються, що я з ними не вітаюсь. Жаліються про це в пресі, преса це підіймає, і всі думають, що я такий жахливий. Я вирішив про це розповісти, тому що наважився виправити цю ситуацію. Проблема, про яку я мовчав…Нарешті наважився розповісти про те, чого боявся три роки. Я сліпе, просто сліпе, і я не бачу. Кілька років тому мені діагностували відшарування сітківки. Але я успішно забив на це. Потім зрозумів, що зір почав падати все більше і більше. Тому взявся за цю проблему, пішов до лікарів і вже на шляху до її вирішення", - розповів Меловін.

Melovin новини - 27-річний Меловін стрімко втрачає зір / instagram.com/melovin_official

Хто такий Melovin? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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