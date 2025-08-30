Цекало нарешті озвучив свою позицію про війну і сказав, що втратив дітей

Цекало, який мовчав довгий час, засвітив своє ставлення до війни.

Цекало показав своє справжнє ставлення до війни / Колаж Главред, фото РосЗМІ

Як Цекало назвав війну в Україні

Куди поділися його діти від шлюбу з українкою

Українець за походженням, російський музичний продюсер Олександр Цекало, який мовчав про військове вторгнення РФ в Україну, нарешті позначив свою позицію.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал Super.ru, Цекало вирішив прокоментувати заяву його колишньої дружини про те, що він не платить аліменти на дітей і назвав жорсткий напад Росії на Україну - "СВО", тим самим відкривши своє справжнє ставлення до війни. Як відомо, "СВО" - спеціальна військова операція, війну називають російські пропагандисти і сам терорист Путін, намагаючись приховати свої злочини проти українського народу.

Цекало зокрема заявив, що всі аліменти справно оплачуються.

"Цікаво, що колишня дружина, громадянка України, повернулася до Москви, щоб подати документи до суду, однак їх у неї не прийняли - питання, чому. Без мого відома було продано будинок на Рубльовці, який я залишив дітям. Замість стабільних умов - школи, няні, оточення - дітей вивезли з Москви на початку СВО і вони поневірялися Європою та Україною, і якийсь час я навіть не знав, де вони перебувають", - розкрився Цекало.

Цекало жахливо вчинив із дружиною / Фото ОК

Продюсер, який відсудив у колишньої дружини навіть прізвище і пішов жити до молодої художниці Дарини Ервін скаржиться, що йому не дають можливості бачитися з дітьми.

"Я ж залишаюся люблячим батьком, і наш дім із Дариною завжди відкритий для Саші та Михайла - у них є свої кімнати і все необхідне. Дуже шкода, що людина без професії та справи обрала шлях привертати увагу подібним чином. Я сподіваюся, що ситуація вирішиться спокійно і мирно", - іронізує Цекало.

Донька Цекало та Галушки / Фото Світські новини

Пропагандисти також повідомили, що суд позов Вікторії відхилив, оскільки він був складений неправильно. За даними ЗМІ, вона має намір повернутися до Москви, щоб завершити розпочате.

Олександр Цекало і Вікторія Галушка прожили в шлюбі 10 років. Зараз продюсер одружений з художницею Дариною Ервін - вони живуть у США.

Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.

Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.

Про персону: Олександр Цекало Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

