Наростила вуха: анорексична дружина Цекало сильно здивувала зовнішнім виглядом

Ви дізнаєтеся:
- Чому дружину Цекало підозрюють у пластиці
- Як вона виглядає зараз
Дружина російського продюсера українського походження Олександр ЦекалоДарина Ервін, який мовчить про жорстоке вторгнення терористичної Росії в Україну, знову вразила своїм зовнішнім виглядом.
На тлі різкого схуднення, у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила, пишуть пропагандистський ресурс Стархіт.
"За таких фінансових можливостей і не зробити пластику вух?" - дивуються в коментарях.
"Ха-ха, так ви з тих, хто думав, що у мене пластична операція на грудях і сідницях? Що тепер сталося? У вас закінчилися теорії змови? Тепер це вуха?" - відповіла дружина Цекало.
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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що український актор Віктор Андрієнко розповів про позицію Олександра Цекало. За його словами, Цекало, так само, як і Олександр Роднянський, працює в Голлівуді. "Він поїхав в Америку. Він прокляв ту країну. Сказав: "Я проклинаю, я не хочу нічого про неї навіть чути". Продав усе, що в нього було", - розповів Андрієнко.
Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.
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Хто такий Олександр Цекало?
Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.
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