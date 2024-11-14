Наростила вуха: анорексична дружина Цекало сильно здивувала зовнішнім виглядом

Дарина Ервін ошелешила новим образом і сильно худим тілом.

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Олександр Цекало та його дружина живуть у США/ Instagram/darina.ervin

Ви дізнаєтеся:

Чому дружину Цекало підозрюють у пластиці

Як вона виглядає зараз

Дружина російського продюсера українського походження Олександр ЦекалоДарина Ервін, який мовчить про жорстоке вторгнення терористичної Росії в Україну, знову вразила своїм зовнішнім виглядом.

На тлі різкого схуднення, у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила, пишуть пропагандистський ресурс Стархіт.

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"За таких фінансових можливостей і не зробити пластику вух?" - дивуються в коментарях.

"Ха-ха, так ви з тих, хто думав, що у мене пластична операція на грудях і сідницях? Що тепер сталося? У вас закінчилися теорії змови? Тепер це вуха?" - відповіла дружина Цекало.

Дарина Ервін здивувала своєю зовнішністю / Фото Стархіт

Дарина Ервін продовжує худнути / Скриншот Instagram/darina.ervin

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що український актор Віктор Андрієнко розповів про позицію Олександра Цекало. За його словами, Цекало, так само, як і Олександр Роднянський, працює в Голлівуді. "Він поїхав в Америку. Він прокляв ту країну. Сказав: "Я проклинаю, я не хочу нічого про неї навіть чути". Продав усе, що в нього було", - розповів Андрієнко.

Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.

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Хто такий Олександр Цекало? Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

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