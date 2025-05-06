Після чуток про розлучення: молода дружина Цекало зважилася на серйозний крок

Дарина Ервін зібрала всі свої речі і зважилася на переїзд.

https://glavred.net/starnews/posle-sluhov-o-razvode-molodaya-zhena-cekalo-reshilas-na-sereznyy-shag-10662107.html Посилання скопійоване

Дарина Ервін змінилася до невпізнання / Колаж Главред, фото Instagram/ darina.ervin

Коротко:

Що вирішила зробити Дарина Ервін

Куди вона переїжджає

Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, Дарина Ервін переїжджає.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала фото, де сидить на коробках. При цьому, чи переїжджає вона з чоловіком-Цекало - поки що не відомо. Сама Ервін сидить на запакованих коробках, де підписано вміст.

відео дня

Дарина Ервін зважилася на зміни / Фото Instagram/darina.ervin

Дружина Цекало також пожартувала, що під час переїзду найголовніше - це не ховати штопор.

Дарина Ервін зважилася на зміни / Фото Instagram/darina.ervin

Чутки про розлучення Цекало з Дариною Ервін ходять уже давно. Однак сам продюсер на початку цього року повідомив, що розлучатися вони не планують і в них нібито все добре в шлюбі.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.

Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Олександр Цекало? Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред