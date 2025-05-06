Після чуток про розлучення: молода дружина Цекало зважилася на серйозний крок

Коротко:
- Що вирішила зробити Дарина Ервін
- Куди вона переїжджає
Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, Дарина Ервін переїжджає.
На своїй сторінці в Instagram вона виклала фото, де сидить на коробках. При цьому, чи переїжджає вона з чоловіком-Цекало - поки що не відомо. Сама Ервін сидить на запакованих коробках, де підписано вміст.
Дружина Цекало також пожартувала, що під час переїзду найголовніше - це не ховати штопор.
Чутки про розлучення Цекало з Дариною Ервін ходять уже давно. Однак сам продюсер на початку цього року повідомив, що розлучатися вони не планують і в них нібито все добре в шлюбі.
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Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.
Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.
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Хто такий Олександр Цекало?
Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.
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