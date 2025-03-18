Дружина Цекало засвітила ніжки-кілочки

Коротко:
- Який вигляд має дружина Цекало
- Як сильно схудла Дарина Ервін
Дружина російського продюсера Олександра Цекало, який мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, Дарина Ервін продовжує дивувати своєю надмірною худобою.
На своїй сторінці в Instagram, Ервін часто ділиться власними фото, на яких, до речі, ніколи немає її чоловіка Цекало. На даний момент, вона знову виклала зображення в повний зріст і показала свої ноги.
Ервін одягла червону коротку сукню з чорним широким поясом, а також чорні крокси.
До слова, раніше Дарина Ервін виглядала досить сексуально і красиво.
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Нагадаємо, раніше нехарактерне фото Олександра Цекало потрапило в мережу. На фото - він позує з цигаркою, а також поруч із полотном. Примітна деталь - Цекало перебуває в костюмі Адама, демонструючи не дуже атлетичну статуру.
Зазначимо, раніше Главред писав, що у дівчини стали помітними і видатними вуха. Вони настільки стали великими, що коментатори подумали про те, що вона їх наростила.
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Хто такий Олександр Цекало?
Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.
Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.
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