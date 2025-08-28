Ексдружина Олександра Цекало подала на нього до суду через аліменти

Вікторія Галушка вирішила отримати з Цекало аліменти для двох неповнолітніх дітей.

Вікторія Галушка вимагає аліменти від Цекало / Колаж Главред, фото ОК

Коротко:

Вікторія Галушка та Олександр Цекало були у шлюбі 10 років

Раніше суд уже відхиляв першу спробу через проблеми з документами

Колишня дружина російського продюсера українського походження Олександра Цекало, який мовчить про військове вторгнення РФ в Україну, Вікторія подала на нього позов до Московського суду, щоб стягнути аліменти на утримання дітей. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

За інформацією джерела, ексдружина шоумена, яка також є рідною сестрою співачки Віри Брежнєвої, вирішила отримати з нього аліменти для двох неповнолітніх дітей: 17-річної доньки Олександри та 13-річного сина Михайла. Раніше суд уже відхиляв першу спробу, як повідомляють журналісти, через проблеми з документами.

Вікторія Галушка та Олександр Цекало були в шлюбі 10 років. Після таємного розлучення дівчина повернула собі прізвище, а Олександр залишив дітям і колишній дружині особняк на Рубльовці, який вона в підсумку продала.

Про персону: Олександр Цекало Олександр Цекало - радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" і "Прожекторперісхілтон". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився про Велику війну.

Подейкують, що в Росію він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

