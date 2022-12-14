Брітні Спірс показала, як щасливо пустує в обнімку з чоловіком

Американська виконавиця Брітні Спірс показала миле коротке відео зі своїм нинішнім чоловіком - фітнес-тренером Семом Асгарі.

Брітні Спірс показала, як щасливо грається в обнімку з чоловіком / скріншот з відео

У США легендарна попспівачка Брітні Спірс показала, як проводить час у колі сім'ї - тобто свого нового чоловіка, фітнес-тренера Сема Асгарі. Відповідне відео було опубліковано на її сторінці в соціальній мережі Instagram.

Ролик був записаний прямо у пари вдома. З усього видно - співачка з чоловіком вже повним ходом готуються до різдвяних свят (адже позаду пари вже стоїть і повністю прикрашена велика ялинка).

У ролику видно, як щаслива співачка в білому вбранні стоїть в обіймах Асгарі. А потім її чоловік прямо в камеру звернувся до фоловерів Спірс і побажав їм від щирого серця щасливого Різдва.

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