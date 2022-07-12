Брітні Спірс розповіла, як їла пластилін з рук випадкових знайомих

Брітні Спірс під час медового місяця їла пластилін / instagram.com/britneyspears

40-річна поп-діва Брітні Спірс продовжує ділитися з шанувальниками історіями про свої пригоди під час медового місяця. Зовсім недавно співачка відгуляла весілля зі своїм нареченим - моделлю і фітнес-тренером Семом Асгарі.

Спірс розповіла на своїй сторінці в Instagram, що під час подорожі островами познайомилася з молодою родиною з Чикаго. У пари двоє дітей - чотирирічний хлопчик, з яким Брітні грала в пінг-понг, і піврічна дівчинка.

Малу співачка, яка нещодавно втратила дитину, не спускала з рук. Немовля настільки сподобалося Спірс, що вона навіть розділила з ним незвичайну трапезу.

Так артистка розповіла, що застала маленьку дівчинку за поїданням пластиліну. "Малятко їла рожевий пластилін, і її мама сказала: "Ти теж можеш їсти пластилін " ... я думала, вона знущається наді мною!!! Вона порадила мені спробувати ... тож я сіла з цією прекрасною сім'єю і з'їла рожевий пластилін",- розповіла Спірс.

Співачка зізналася, що спілкування з цими дітьми нагадало їй її власних дітей, коли вони були зовсім маленькими. У Брітні є двоє синів - Шон Престон (16 років) і Джейден Джеймс (15 років) від попереднього шлюбу з Кевіном Федерлайном.

Брітні Спірс з дитиною, яка пригостила її пластиліном / instagram.com/britneyspears

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Нагадаємо, на своєму весіллі Брітні Спірс повторила поцілунок з Мадонною, який стався між ними в 2003 році на церемонії відкриття MTV Video Music Awards.

Також на святкову церемонію таємно проник перший чоловік поп-співачки, Джейсон Олександр, який влаштував справжній переполох серед гостей.

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