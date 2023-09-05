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Бабкіна і 5'nizza зловили на співпраці з росіянами: дружина Бабкіна виправдалася

Дмитро Відоменко
5 вересня 2023, 13:20 оновлено 5 вересня, 13:23
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Як пишуть ЗМІ, музикант Сергій Бабкін і група 5'nizza працюють з російським промоутером для організації концертів за кордоном.
Бабкін, Сніжана Бабкіна
Сніжана Бабкіна прокоментувала скандалу як директор чоловіка і групи 5'nizza / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український попспівак Сергій Бабкін (і група 5'nizza, солістом якої він є вже більше 20 років) співпрацюють з російським промоутером для організації турне за кордоном. Про це повідомляє відомий український музичний портал "Слух".

Причому до журналістів звернувся користувач порталу, який провів невелике самостійно розслідування в мережі. Після аналізу стало ясно, що концерти Бабкіна і 5'nizza користуються послугами промоутера Somewhere Show. У тому числі і мови використання сайту – російська та англійська.

Дуже скоро на звинувачення у співпраці з росіянами прореагувала дружина Бабкіна і, за сумісництвом, концертний директор і його, і 5'nizza ‒ Сніжана Бабкіна.

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Вона підтвердила, що організовує концерти колишній громадянин країни-агресора РФ, проте той нібито давно і виразно заявив про свою антивоєнну позицію.

Нагадаємо, раніше Ліліана Кудлай, дружина танцюриста Влада Ями, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на Батьківщину в такий складний для неї період. Жінка зазначає-вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".

А питання, чому він не відправив сім'ю в безпечне місце, а сам потім не пішов воювати, Ліліана і назвала нетактовним, і натякнула на "свої причини", які можуть бути у кожного.

Буквально недавно Яма вплутався в черговий скандал, коли на своїй сторінці в Instagram написав, що знайшов в Майамі на смітнику валізу і хоче відправити його бійцям ЗСУ.

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пятница Сергій Бабкін новини шоу бізнесу
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