'Поїде до героїв не порожній': Яма захотів відправити для ЗСУ валізу з смітника

Влад Яма відзначився дивним вчинком. Танцюрист підібрав на смітнику в Маямі валізу і написав, що відправить його в подарунок українським військовим.

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Влад Яма та валіза / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Відомий (правда ‒ останнім часом вже скандально відомий) український танцюрист хореограф Влад Яма відзначився новою дивною витівкою. В його Instagram-stories з'явився знімок, на якому Яма біля смітника колупається в кимось викинутій валізі.

Ситуацію погіршило те, як хореограф підписав фото. "Ні, це не крадіжка. Викинули сусіди, але поїде до наших героїв і не порожній", – написав він.

Мабуть, передбачаючи гнівну реакцію своїх фоловерів, Яма чи то власноруч, чи то за допомогою когось зі свого оточення, вкотре почав масово видаляти злі коментарі

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Влад Яма біля смітника в Маямі / скріншот

Нагадаємо, Влад Яма ще до початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну нашу країну покинув і влаштувався в США.

Ліліана Кудлай, дружина танцюриста, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на батьківщину в такий складний для неї період. Жінка зазначає - вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".

Виходячи з цього, абсолютно неважливо, де саме Яма знаходиться зараз. Ліліана каже, що вдячна чоловікові за те, що їхня сім'я зараз знаходиться в безпеці.

А питання, чому він не відправив сім'ю в безпечне місце, а сам потім не пішов воювати, Ліліана і назвала нетактовним.

"По-перше, я вважаю, що ставити такі питання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У кожного різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - висловилася вона.

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