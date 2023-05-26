'Поїде до героїв не порожній': Яма захотів відправити для ЗСУ валізу з смітника

Відомий (правда ‒ останнім часом вже скандально відомий) український танцюрист хореограф Влад Яма відзначився новою дивною витівкою. В його Instagram-stories з'явився знімок, на якому Яма біля смітника колупається в кимось викинутій валізі.
Ситуацію погіршило те, як хореограф підписав фото. "Ні, це не крадіжка. Викинули сусіди, але поїде до наших героїв і не порожній", – написав він.
Мабуть, передбачаючи гнівну реакцію своїх фоловерів, Яма чи то власноруч, чи то за допомогою когось зі свого оточення, вкотре почав масово видаляти злі коментарі
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Нагадаємо, Влад Яма ще до початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну нашу країну покинув і влаштувався в США.
Ліліана Кудлай, дружина танцюриста, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на батьківщину в такий складний для неї період. Жінка зазначає - вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".
Виходячи з цього, абсолютно неважливо, де саме Яма знаходиться зараз. Ліліана каже, що вдячна чоловікові за те, що їхня сім'я зараз знаходиться в безпеці.
А питання, чому він не відправив сім'ю в безпечне місце, а сам потім не пішов воювати, Ліліана і назвала нетактовним.
"По-перше, я вважаю, що ставити такі питання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У кожного різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - висловилася вона.
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