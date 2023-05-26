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"Поїде до героїв не порожній": Яма захотів відправити для ЗСУ валізу з смітника

Дмитро Відоменко
26 травня 2023, 16:59 оновлено 26 травня, 16:59
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Влад Яма відзначився дивним вчинком. Танцюрист підібрав на смітнику в Маямі валізу і написав, що відправить його в подарунок українським військовим.
Яма, чемоданчик
Влад Яма та валіза / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Відомий (правда ‒ останнім часом вже скандально відомий) український танцюрист хореограф Влад Яма відзначився новою дивною витівкою. В його Instagram-stories з'явився знімок, на якому Яма біля смітника колупається в кимось викинутій валізі.

Ситуацію погіршило те, як хореограф підписав фото. "Ні, це не крадіжка. Викинули сусіди, але поїде до наших героїв і не порожній", – написав він.

Мабуть, передбачаючи гнівну реакцію своїх фоловерів, Яма чи то власноруч, чи то за допомогою когось зі свого оточення, вкотре почав масово видаляти злі коментарі

відео дня
'Поїде до героїв не порожній': Яма захотів відправити для ЗСУ валізу з смітника
Влад Яма біля смітника в Маямі / скріншот

Нагадаємо, Влад Яма ще до початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну нашу країну покинув і влаштувався в США.

Ліліана Кудлай, дружина танцюриста, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на батьківщину в такий складний для неї період. Жінка зазначає - вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".

Виходячи з цього, абсолютно неважливо, де саме Яма знаходиться зараз. Ліліана каже, що вдячна чоловікові за те, що їхня сім'я зараз знаходиться в безпеці.

А питання, чому він не відправив сім'ю в безпечне місце, а сам потім не пішов воювати, Ліліана і назвала нетактовним.

"По-перше, я вважаю, що ставити такі питання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У кожного різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - висловилася вона.

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