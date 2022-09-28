Дружина Влада Ями розповіла, чому він не повертається в Україну: 'Вважаю це некоректним'

Дружина Влада Ями Лілія розповіла, чому він не повертається в Україну з США / instagram.com/vladyama_official

Український хореограф, танцюрист і ведучий Влад Яма зараз разом з родиною перебуває в США. Багатьох шанувальників артиста обурює, що він "відсиджується" за кордоном, поки в Україні йде війна.

Ліліана Кудлай, дружина танцюриста, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на батьківщину в такий складний для неї період. Жінка зазначає - вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".

Виходячи з цього абсолютно неважливо, де саме Яма знаходиться зараз. Ліліана вдячна чоловікові за те, що їхня сім'я зараз знаходиться в безпеці.

А питання, чому він не відправив сім'ю в США, а сам не залишився захищати будинок в Україні Ліліана і зовсім вважає нетактовним. "По-перше, я вважаю, що ставити такі питання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - висловилася вона.

Дружина Влада Ями Лілія розповіла, чому він не повертається в Україну з США / instagram.com/liliya_yama

Раніше стало відомо, що у Росії закрили Театр Романа Віктюка. Акторів відправили працювати з дому під надуманим приводом, а сама будівля буде переобладнано під військкомат.

Також рашистська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала влаштувати флешмоб, в рамках якого багаті росіяни повинні купувати російських солдатів на війну.

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