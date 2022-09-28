Дружина Влада Ями розповіла, чому він не повертається в Україну: 'Вважаю це некоректним'

Лілія Яма пояснила шанувальникам, що утримує її чоловіка за кордоном.
Український хореограф, танцюрист і ведучий Влад Яма зараз разом з родиною перебуває в США. Багатьох шанувальників артиста обурює, що він "відсиджується" за кордоном, поки в Україні йде війна.
Ліліана Кудлай, дружина танцюриста, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на батьківщину в такий складний для неї період. Жінка зазначає - вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".
Виходячи з цього абсолютно неважливо, де саме Яма знаходиться зараз. Ліліана вдячна чоловікові за те, що їхня сім'я зараз знаходиться в безпеці.
А питання, чому він не відправив сім'ю в США, а сам не залишився захищати будинок в Україні Ліліана і зовсім вважає нетактовним. "По-перше, я вважаю, що ставити такі питання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У всіх різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - висловилася вона.
Раніше стало відомо, що у Росії закрили Театр Романа Віктюка. Акторів відправили працювати з дому під надуманим приводом, а сама будівля буде переобладнано під військкомат.
Також рашистська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала влаштувати флешмоб, в рамках якого багаті росіяни повинні купувати російських солдатів на війну.
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