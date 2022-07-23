Влад Яма втік у перший день війни до США, а батьків кинув під обстрілами

Влад Яма втік до США, а батьків залишив у Запоріжжі / фото instagram.com/vladyama_official/

Відомий український хореограф Влад Яма зізнався, що в день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, встиг втекти з України разом зі своєю родиною.

Як розповів артист в інтерв'ю для Слави Дьоміна, зараз він з дружиною Ліліаною і сином Леоном живе в США. З України Яма виїхав 24 лютого, коли чоловікам ще було не заборонено залишати країну.

"Я виїхав відразу, дуже швидко", - заявив танцюрист.

Він перебуває в США вже майже п'ять місяців.

"Ми від самого спочатку тут. Були кілька днів в Європі, а потім відразу вилетіли сюди", - сказав він.

Зараз хореограф проводить благодійні майстер-класи.

Тим часом батьки хореографа знаходяться в Запорізькій області.

"Чують вибухи, чують сирени, але вони дуже оптимістично налаштовані, - розповів він. - Вони кажуть, що все буде добре, вони вірять у ЗСУ. Я теж вірю, але коли я згадую, що відбувалося там в Бучі в перші дні, що зараз відбувається в Херсоні, що відбувалося в Маріуполі, це насправді страшно".

Раніше Главред писав про те, що відомий український хореограф Влад Яма поділився своїми спогадами, чим йому запам'яталася покійна Руслана Писанка. Він був глибоко вражений її завжди хорошим настроєм, а також любов'ю до життя.

"Для мене вона завжди була сильною. Сильною жінкою, сильною актрисою, сильним танцюристом, сильною телеведучою. Просто сильною людиною. Вона, напевно, захотіла такою залишитися в нашій пам'яті. Я не можу цього знати напевно, але швидше за все", - розповів суддя відомого танцювального шоу.

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