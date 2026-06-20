"Укусили": у справі померлої турецької актриси з’явилися нові факти

Актриса померла від зупинки серця. Напередодні вона була на вечірці з нагоди свого дня народження.

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Турецька актриса померла на руках у матері / Колаж Главред, фото Instagram/irtemece

Коротко:

Адвокат висловив іншу думку

Як це пов'язано з поїздкою до Таїланду

У зв'язку зі смертю турецької актриси Едже Іртем було проведено додаткове розслідування, і з'явилися нові факти, пов'язані зі смертю.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

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Раніше повідомлялося, що актриса померла від зупинки серця. Напередодні вона була на вечірці з нагоди свого дня народження, де вживала алкоголь і сильні антидепресанти. Пізніше вранці мати знайшла актрису в її ліжку, викликала швидку, але було вже пізно.

Іртем Едже померла / Фото Instagram/irtemece

Хоча початкові повідомлення вказують на серцевий напад, у зв’язку з її смертю з’явилися нові подробиці.

Адвокат Едже Іртем, Угур Геккун, сьогодні звернувся до прокуратури з проханням розглянути можливість укусу мавпи як причину смерті.

Гьоккуюн заявив, що незадовго до смерті актриса їздила до Таїланду і що під час цієї поїздки її вкусила мавпа, додавши, що укуси мавп можуть мати смертельні наслідки, зокрема сепсис.

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Раніше Главред повідомляв, що турецька актриса Едже Іртем, яка раптово померла напередодні у квартирі, яку ділила зі своєю матір'ю, приймала сильні антидепресанти.

Раніше також відома українська телеведуча та дочка затятої прихильниці Путіна Сніжани Єгорової Стася Ровинська схудла на вражаючі 15 кілограмів.

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Про особу: Едже Іртем Едже Іртем — популярна турецька актриса. Закінчила кафедру опери та вокалу музичного факультету Університету Яшар, після чого продовжила акторську освіту в Культурному центрі Садрі Алишюк у Стамбулі. На екрані вона вперше з'явилася у 2014 році в серіалі "Втікачки-наречені". За роки кар’єри актриса знялася в десятках проєктів: "Це життя — моє", "Справа честі", "Ящірка: Відродження", "Нова наречена", "Столиця Абдул-Хаміда", "Містер Помилка", "В’язень", "Заборонений плід", "Сім’я". Особливо запам’яталися глядачам її ролі Афет у "Новій нареченій" та Джансин у "Сім’ї". Останньою роботою став образ Ішил у "Журавлинному шербеті" — серіалі, що б’є рекорди рейтингів.

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