Скандал у Голлівуді: відома актриса заборонила продавати свій лист на аукціоні

Дженніфер Еністон була шокована, коли дізналася, що її особисте послання хочуть виставити на благодійний аукціон.

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Дженніфер Еністон заборонила продавати свій лист до Метью Перрі / колаж: Главред, фото: instagram.com/jenniferaniston, instagram.com/MattyPerry4

Коротко:

Лист було написано наприкінці зйомок серіалу "Друзі"

Лист зняли з аукціону та повернули його власниці

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон опинилася в центрі гучної історії через особистий лист, який багато років тому написала своєму колезі та близькому другові Меттью Перрі, пише Radar Online.

Зірка серіалу "Друзі" була шокована, коли дізналася, що її особисте послання хочуть виставити на благодійний аукціон серед особистих речей покійного актора.

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За інформацією інсайдерів, актриса зв’язалася з розпорядниками спадщини Перрі та наполягла на тому, щоб цей лот зняли з торгів.

"Джен була шокована. Вона ніколи не могла уявити, що щось, написане від щирого серця близькій людині, розглядатиметься як предмет колекціонування. Вона твердо переконана, що деякі речі не призначені для публічного споживання", — повідомило джерело.

Відомо, що лист було написано наприкінці зйомок серіалу "Друзі", коли проєкт завершувався після десяти сезонів. У ньому Еністон розповідала про боротьбу Перрі з залежностями, дякувала йому за дружбу та висловлювала віру в його майбутнє.

Незважаючи на те, що кошти від продажу речей актора планували передати до фонду Matthew Perry Foundation, який допомагає людям із залежностями, Дженніфер не змінила своєї позиції. У результаті лист зняли з аукціону та повернули його власниці.

Близькі до актриси люди зазначають, що її реакція не стала несподіванкою. Протягом багатьох років Еністон була однією з найближчих подруг Меттью Перрі та підтримувала його в найважчі періоди життя. Сам актор неодноразово публічно дякував їй за турботу та допомогу.

Меттью Перрі помер у жовтні 2023 року у віці 54 років. Після його смерті частину особистих речей вирішили передати на благодійний аукціон.

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Про особу: Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон — одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду, володарка премії "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) та премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де зіграла роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Прикинься моєю дружиною", "Нестерпні боси" тощо. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

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