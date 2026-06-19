"Непробивні ворота": син Сумської висловився щодо "російської" доньки актриси

Син Наталії Сумської розповів про стосунки зі своєю двоюрідною сестрою Тонею Паперною.

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Двоюрідний брат Тоні Паперної висловився про свою сестру / Колаж Главред, фото Instagram/khostikoiev, tony__pepper

Коротко:

Що сказав Хостікоєв про Паперну

Що він думає про актрису

В'ячеслав Хостікоєв, син української актриси Наталії Сумської, несподівано заговорив про дочку своєї тітки Ольги Сумської та свою двоюрідну сестру Антоніну Паперну, яка живе в терористичній Росії, і розповів, які між ними стосунки зараз.

В інтерв’ю"РБК-Україна" він каже, що між ними "непробивні ворота".

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"Війна змінила дуже багато чого так, як, я думаю, багато хто не хотів. Я люблю свою сестру. Я б дуже хотів з нею побачитися. Востаннє спілкувалися до війни. Ми не спілкуємося, на жаль, тому що є величезні непробивні ворота. Я б дуже хотів спілкуватися з нею, бо в мене найприємніші емоції, враження, спогади з дитинства, коли все було чудово, пов’язані в багатьох історіях саме з Тонею", — каже Хостікоєв.

Двоюрідний брат Паперної не спілкується з нею / Фото Instagram/khostikoiev

Артист також додав, що попри все, двері його серця завжди будуть відкриті для родички.

"Як би там не було далі, незважаючи на те, що вона робить чи не робить, двері мого серця завжди будуть відкриті. Я також сподіваюся на її розуміння. Сподіваюся, що вдасться знайти спільну мову, вдасться переосмислити все. Вона робить те, що робить. Я не буду її засуджувати, бо не знаю тих обставин. Там зовсім інша історія. Не все так просто, не все тільки з мого боку", — зазначив він.

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Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська актриса та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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