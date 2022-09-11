4-річний принц Луї зворушливо попрощався з прабабусею - Єлизаветою II

Смерть Єлизавети II - як на смерть бабусі відреагував принц Луї / instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Уельська, в миру Кейт Міддлтон, розповіла, як її молодший син, принц Луї (четвертий у черзі престолонаслідування) відреагував на смерть Єлизавети II - його прабабусі.

Принц і принцеса Уельські Вільям і Кейт, а також герцоги Сассекські Гаррі і Меган вийшли на вулицю перед Віндзорським замком 10 вересня, щоб поспілкуватися з народом. 8 вересня Сполучене Королівство потрясла новина про смерть королеви Єлизавети, яка правила цілі 70 років.

З того дня люди безперервним потоком стікаються до замку, щоб покласти квіти і вшанувати пам'ять монархині. Уельські і Сассекські вийшли до народу, щоб підтримати його в скрутну хвилину.

Кейт Міддлтон мило спілкувалася з усіма і з сумною посмішкою розповіла, як на смерть улюбленої прабабусі відреагував її молодший син - 4-річний Луї. З властивою дітям безпосередністю і дивовижною мудрістю, малюк заявив, що засмучуватися через смерть Єлизавети не варто, адже "принаймні прабабуся зараз з прадідусем".

The moment #PrincessCatherine tears up sharing Prince Louis’ words that The Queen "is now with Great Grandpa" ?#PrincessofWalespic.twitter.com/u2SGhgqPJB — Countess Commonwealth (@CountessCommon1) September 10, 2022

Чоловік королеви Єлизавети II, принц Філіп Маунтбеттен, герцог Единбурзький, помер 9 квітня 2021 року, за 2 місяці до свого сторіччя.

Королева Єлизавета та принц Філіп з онуками / instagram.com/princeandprincessofwales

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 74 роки.

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