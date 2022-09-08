Мені боляче постійно посміхатися: найдотепніші цитати покійної королеви Єлизавети

Найяскравіші цитати британської королеви / Reuters

Британська королева перебувала на троні впродовж цілих 69 років - до самої своєї смерті 8 вересня 2022 року.

Главред зібрав найдотепніші фрази королеви та її глибокі висловлювання про сенс людського життя.

"Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє", - слова королеви про стійкість.

"Не потрібно сприймати себе занадто серйозно. Ні в кого з нас немає монополії на мудрість", - так говорила монарх про мудрість.

"Я не знаю єдиної формули успіху, але з роками я зрозуміла, що деякі атрибути лідерства є універсальними і потрібно об'єднувати свої зусилля, таланти і натхнення", - такі були слова королеви про успіх.

"Підтримання миру завжди було найважчою формою лідерства з усіх можливих", - висловлювалася Єлизавета II про мир.

"Слід пам'ятати, що найчастіше саме малі кроки, а не гігантські стрибки призводять до тривалих змін", - ось що говорила монарх про стратегію.

"Нам всім потрібно встановити правильний баланс між діями і роздумами. З такою безліччю відволікаючих чинників легко забути про те, що треба зробити паузу і все обміркувати", - слова королеви про внутрішню рівновагу.

"У нашій родині імпульсивна і палка молодь повстає проти цінностей старшого покоління. Як і у всіх нормальних сім'ях", - так говорила Єлизавета II про королівську сім'ю.

"Мені просто боляче постійно посміхатися. Чому від жінок чекають, що вони весь час мають бути радісними? Якщо чоловік виглядає серйозним, всі автоматично вважають, що він серйозна людина, а не нещасний", - цитата монарха про почуття.

"Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, незалежно від того, буде воно довгим або коротким, буде присвячене службі вам та великій імперській родині, до якої ми всі належимо", - висловлювання Єлизавети II про королівську службу.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

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"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. Відтоді вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і найдовгоправлячим главою держави в світі.

Тепер британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу зараз 74 роки.

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