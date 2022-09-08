Мені боляче постійно посміхатися: найдотепніші цитати покійної королеви Єлизавети

Главред зібрав найдотепніші фрази королеви і її глибокі висловлювання.
Британська королева перебувала на троні впродовж цілих 69 років - до самої своєї смерті 8 вересня 2022 року.
Главред зібрав найдотепніші фрази королеви та її глибокі висловлювання про сенс людського життя.
- "Коли життя здається важким, мужні люди не здаються і не визнають поразку. Вони починають ще рішучіше боротися за краще майбутнє", - слова королеви про стійкість.
- "Не потрібно сприймати себе занадто серйозно. Ні в кого з нас немає монополії на мудрість", - так говорила монарх про мудрість.
- "Я не знаю єдиної формули успіху, але з роками я зрозуміла, що деякі атрибути лідерства є універсальними і потрібно об'єднувати свої зусилля, таланти і натхнення", - такі були слова королеви про успіх.
- "Підтримання миру завжди було найважчою формою лідерства з усіх можливих", - висловлювалася Єлизавета II про мир.
- "Слід пам'ятати, що найчастіше саме малі кроки, а не гігантські стрибки призводять до тривалих змін", - ось що говорила монарх про стратегію.
- "Нам всім потрібно встановити правильний баланс між діями і роздумами. З такою безліччю відволікаючих чинників легко забути про те, що треба зробити паузу і все обміркувати", - слова королеви про внутрішню рівновагу.
- "У нашій родині імпульсивна і палка молодь повстає проти цінностей старшого покоління. Як і у всіх нормальних сім'ях", - так говорила Єлизавета II про королівську сім'ю.
- "Мені просто боляче постійно посміхатися. Чому від жінок чекають, що вони весь час мають бути радісними? Якщо чоловік виглядає серйозним, всі автоматично вважають, що він серйозна людина, а не нещасний", - цитата монарха про почуття.
- "Я заявляю перед усіма вами, що все моє життя, незалежно від того, буде воно довгим або коротким, буде присвячене службі вам та великій імперській родині, до якої ми всі належимо", - висловлювання Єлизавети II про королівську службу.
Померла Єлизавета II
8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.
"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.
З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.
За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. Відтоді вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.
Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.
До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і найдовгоправлячим главою держави в світі.
Тепер британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу зараз 74 роки.
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