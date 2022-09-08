Королева мило посміхалася: з'явилося останнє фото Єлизавети II перед смертю

Єлизавета II посміхалася на своєму останньому фото перед смертю.
У шотландському замку Балморал, на своєму останньому фото перед смертю Єлизавета II посміхалася.
Ці кадри були зроблені під час аудієнції з новопризначеним прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трас, всього за кілька днів до смерті монарха, передає The Sun.
Зустріч з новим главою уряду відбулася 6 вересня і стала першою, коли королева провела захід за межами Лондона або Віндзора.
Так, в останні місяці життя монарха перевели в Балморал через побоювання з приводу її стану рухатися - у Єлизавети II виникли проблеми з мобільністю.
На цій фотографії монарх сяє, вітаючи Трас - 15-го прем'єр-міністра країни, якого вона призначила під час свого правління.
Хоча її Величність використовувала свою тростину для стійкості, на аудієнцію вона прийшла в гарному настрої для традиційної церемонії "цілування рук".
"Міс Трас прийняла пропозицію Її Величності і поцілувала руки після її призначення прем'єр-міністром і першим лордом казначейства", - говорилося в заяві Букінгемського палацу.
Померла Єлизавета II
8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.
"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.
З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.
За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.
Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.
До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії.
Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 роки.
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