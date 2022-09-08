Королева мило посміхалася: з'явилося останнє фото Єлизавети II перед смертю

Королева Великобританії Єлизавета II / EPA / UPG

У шотландському замку Балморал, на своєму останньому фото перед смертю Єлизавета II посміхалася.

Ці кадри були зроблені під час аудієнції з новопризначеним прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трас, всього за кілька днів до смерті монарха, передає The Sun.

Зустріч з новим главою уряду відбулася 6 вересня і стала першою, коли королева провела захід за межами Лондона або Віндзора.

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Так, в останні місяці життя монарха перевели в Балморал через побоювання з приводу її стану рухатися - у Єлизавети II виникли проблеми з мобільністю.

На цій фотографії монарх сяє, вітаючи Трас - 15-го прем'єр-міністра країни, якого вона призначила під час свого правління.

Хоча її Величність використовувала свою тростину для стійкості, на аудієнцію вона прийшла в гарному настрої для традиційної церемонії "цілування рук".

"Міс Трас прийняла пропозицію Її Величності і поцілувала руки після її призначення прем'єр-міністром і першим лордом казначейства", - говорилося в заяві Букінгемського палацу.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 роки.

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