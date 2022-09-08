До королеви терміново виїхали принц Чарльз і Вільям: Єлизаветі II різко стало погано

Королева Єлизавета II / Reuters

У королеви Єлизавети II погіршилося самопочуття. Як стало відомо 8 вересня, лікарі порадили їй перебувати під постійним контролем.

Зараз Її Величність знаходиться в Шотландії. Туди вже в терміновому порядку виїхали принци Чарльз і Вільям, пише Reuters.

Джерела Reuters в Букінгемському палаці заявили, що чутки про те, що королева впала, позбавлені підстав.

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Королева Єлизавета II перенесла Таємну раду

6 вересня королева Великобританії відклала засідання Таємної ради за рекомендацією своїх лікарів. Медики порадили монарху відпочити після "повного робочого дня", коли вона приймала нового прем'єр-міністра країни Ліз Трас.

"Після повного вчорашнього дня Її Величність прийняла пораду лікарів відпочити. Це означає, що засідання Таємної ради, яке мало відбутися сьогодні ввечері (7 вересня - ред.), буде перенесено", - повідомили в Букінгемському палаці.

Новий прем'єрміністр Великобританії Ліз Трас заявила, що "думки народу Великобританії" з королевою Єлизаветою II.

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Таємна рада - це орган радників королеви Великобританії. Раніше Рада британського монарха була потужним органом, але зараз носить в основному церемоніальний характер. На засіданні Таємної ради Трас повинна була принести присягу в якості першого лорда казначейства.

Де зараз королева Єлизавета II

Відомо, що 96-річна королева залишилася в Балморалі, де приймала відставку Бориса Джонсона і призначення Ліз Трас. Їй не рекомендували їхати в лікарню, але більше деталей про стан здоров'я монарха не надають.

Королева Єлизавета II відома своїм міцним здоров'ям. Востаннє її госпіталізували 20 жовтня 2021 року. "Для деяких медичних досліджень" вона пробула в лікарні близько доби і повернулася додому.

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