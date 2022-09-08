Названо можливу причину смерті Єлизавети II: дуже важка хвороба

Королева Єлизавета / Reuters

8 вересня померла королева Великобританії Єлизавета II. Королівський кореспондент "Бі-бі-сі" Ніколас Вітчелл назвав можливу причину погіршення здоров'я британської королеви Єлизавети II.

Як повідомляє The Guardian, за словами Уітчелла, ходять чутки, що королева хвора на рак. Він підкреслив, що це непідтверджена інформація.

Вітчелл розповів, що ще недавно Єлизавета II гуляла з собаками, приймала гостей, працювала з документами. Ніщо не свідчило про різке погіршення її самопочуття.

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До королеви Єлизавети II в терміновому порядку прибула сім'я

Після звістки про хворобу королеви в Балморалі зібралися всі її діти: принцеса Анна, принци Чарльз і Едвард з подружжям, а також принц Ендрю. Крім того, до Шотландії прямував принц Вільям, принц Гаррі і Меган Маркл.

Стан здоров'я Єлизавети II

Раніше повідомлялося, що лікарі стурбовані погіршенням здоров'я британської королеви Єлизавети II. Королева перебуває під наглядом лікарів.

Напередодні Єлизавета II відклала заплановане на вечір середи, 7 вересня, засідання Таємної ради. Лікарі рекомендували їй відпочити після аудієнцій з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, що пішов у відставку, і його наступницею Ліз Трас.

У лютому королева перенесла COVID-19. У травні стало відомо, що Єлизавета II не візьме участі в церемонії офіційного відкриття сесії парламенту Великобританії. Вважалося, що королеві важко пересуватися через хворобу ніг.

Ще 6 вересня 2022 року Єлизавета II прийняла в палаці нового прем'єр-міністра Британії Ліз трас

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