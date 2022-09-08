Хто став новим королем Великої Британії: перша заява Чарльза про смерть Єлизавети II

Принц Чарльз / Reuters

8 вересня 2022 року, у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II.

В Twitter королівської сім'ї вже повідомили, що новим королем Британії став син Єлизавета II принц Чарльз.

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева - консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", - йдеться в заяві Букінгемського палацу.

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Йдеться саме про 73-річного Чарльза, який згідно з порядком престолонаслідування стає наступним королем, і його дружині Каміллі.

Старший син Єлизавети II - принц Чарльз вступає на престол відразу після смерті своєї матері.

Принц Чарльз випустив офіційну заяву

Заява його Величності Короля: "Смерть моєї дорогої Матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшої печалі для мене і всіх членів моєї сім'ї. Ми глибоко сумуємо про смерть заповітного володаря і дуже улюбленої матері. Я знаю, що її втрата буде глибоко відчуватися по всій країні, в світі і в Співдружності, а також незліченною кількістю людей у всьому світі. У цей період трауру і змін, моя сім'я і я будемо втішені і підтримані нашими знаннями про повагу і глибокої прихильності до королеви".

Як повідомила прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трас, новий британський монарх взяв ім'я Карл III.

Як розвивалися сьогоднішні події

У другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичний нагляд в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку в Північну Ірландію і потрапила в лікарню. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

Ще 6 вересня 2022 року Єлизавета II прийняла в палаці нового прем'єр-міністра Британії Ліз трас

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