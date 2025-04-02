Зірка "Не родись красивою" показала вагітний живіт

Коротко:
- Який вигляд має Юлія Такшина
- Що вона розповіла
Російська акторка Юлія Такшина, яка зіграла роль Віки в російському серіалі "Не родись красивою", показалася з вагітним животом на свіжому фото.
Актриса, яка виховує двох синів, яких вона народила від іншого актора цього ж серіалу Григорія Антипенка, на своїй сторінці в Instagram, показала вагітний живіт.
У кадрі видно, як вона обіймається з такою ж "круглою" подругою. Але там також видно, що живіт - накладний. І акторка таким чином вирішила розіграти своїх користувачів на честь Дня дурня - 1 квітня.
"Коли не бачилися з подругою 9 місяців і зустрілися 1 квітня", - підписала фото акторка.
Цікаво, що пара акторів - Антипенко і Такшина так і не стали офіційними чоловіком і дружиною. Після народження двох дітей, у 2012 році пара розлучилася. Ініціатором розриву став Григорій Антипенко.
У найближчому оточенні не приховують, що кілька років тому в житті Юлії Такшиної з'явився коханий чоловік, якого вона старанно приховує від громадськості. Актриса оберігає своє особисте життя.
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