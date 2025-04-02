Зірка "Не родись красивою" показала вагітний живіт

Юлія Такшина показала відео, через яке тепер її підозрюють у вагітності.

https://glavred.net/starnews/zvezda-ne-rodis-krasivoy-pokazala-beremennyy-zhivot-10652405.html Посилання скопійоване

Юлія Такшина показала вагітний живіт / Колаж Главред, Фото Instagram/uliatakshina

Коротко:

Який вигляд має Юлія Такшина

Що вона розповіла

Російська акторка Юлія Такшина, яка зіграла роль Віки в російському серіалі "Не родись красивою", показалася з вагітним животом на свіжому фото.

Актриса, яка виховує двох синів, яких вона народила від іншого актора цього ж серіалу Григорія Антипенка, на своїй сторінці в Instagram, показала вагітний живіт.

відео дня

Юлія Такшина показала округлі форми / Фото Instagram/ uliatakshina

У кадрі видно, як вона обіймається з такою ж "круглою" подругою. Але там також видно, що живіт - накладний. І акторка таким чином вирішила розіграти своїх користувачів на честь Дня дурня - 1 квітня.

Юлія Такшина показала округлі форми / Фото Instagram/ uliatakshina

"Коли не бачилися з подругою 9 місяців і зустрілися 1 квітня", - підписала фото акторка.

Такшина прославилася завдяки ролі Віки в "Не родись красивою" / Фото Instagram/uliatakshina

Такшина прославилася завдяки ролі Віки в "Не родись красивою" / Фото Instagram/uliatakshina

Цікаво, що пара акторів - Антипенко і Такшина так і не стали офіційними чоловіком і дружиною. Після народження двох дітей, у 2012 році пара розлучилася. Ініціатором розриву став Григорій Антипенко.

У найближчому оточенні не приховують, що кілька років тому в житті Юлії Такшиної з'явився коханий чоловік, якого вона старанно приховує від громадськості. Актриса оберігає своє особисте життя.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав, що клоун-путініст Євген Петросян вийшов на зв'язок після госпіталізації - у Міжнародний жіночий день його з кровотечею забрала швидка.

Раніше Лоліта Мілявська публічно звернулася до активістів, які хотіли заборонити один з її концертів. Зрадниця Мілявська порадила активістам зайнятися корисними справами.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред