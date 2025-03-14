Блондинка з короткою стрижкою: який зараз вигляд має зірка "Не родись красивою"

Неллі Уварова зайнялася волонтерством і тепер мало знімається в кіно.

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Як змінилася Неллі Уварова / Колаж Главред, фото Instagram/ nellyuvarova.by.m

Коротко:

Що сталося з актрисою Неллі Уваровою

Який вона зараз має вигляд

Російська актриса Неллі Уварова, яка зіграла в колись популярному серіалі "Не родись красивою", не часто з'являється тепер на екранах.

Слідом за швидкою популярністю актриси, так само швидко прийшло і небуття. Вона рідко з'являється на екрані, а також були раніше повідомлення про те, що актриса вдарилася в релігію.

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Неллі Уварова / woman.ru

Про актрису також відомо, що вона більше сфокусована на театральній кар'єрі, волонтерстві та сім'ї. Хоча російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що не все гладко і в стосунках актриси з чоловіком. Так, зірка натякала, що за роки шлюбу почуття втратили колишню свіжість.

Який вигляд має Неллі Уварова зараз / Фото Instagram/nellyuvarova.by.m

"Так складно зберігати себе, бути незалежним від думки людини, якій роками довіряєш. І коли ця людина висловлюється, ти падаєш, руйнуєшся, а потім розумієш: думка цієї людини вже нічого не значить, тому що вона давно не авторитет для тебе, вона давно бреше сама собі! Складно, складно..." - міркувала вона про чоловіка.

Неллі Уварова зараз / Фото Instagram/ nellyuvarova.by.m

Про розлучення Неллі не заїкалася, проте дала зрозуміти, що особисте життя давно не на першому місці в її ієрархії пріоритетів. Так, на запитання інтерв'юерів про стан закоханості кілька років тому актриса відповіла, що перебуває в затишші. Шанувальники впевнені, що в будь-якому разі самотньою Уварова не залишиться.

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