Блондинка з короткою стрижкою: який зараз вигляд має зірка "Не родись красивою"

Коротко:
- Що сталося з актрисою Неллі Уваровою
- Який вона зараз має вигляд
Російська актриса Неллі Уварова, яка зіграла в колись популярному серіалі "Не родись красивою", не часто з'являється тепер на екранах.
Слідом за швидкою популярністю актриси, так само швидко прийшло і небуття. Вона рідко з'являється на екрані, а також були раніше повідомлення про те, що актриса вдарилася в релігію.
Про актрису також відомо, що вона більше сфокусована на театральній кар'єрі, волонтерстві та сім'ї. Хоча російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що не все гладко і в стосунках актриси з чоловіком. Так, зірка натякала, що за роки шлюбу почуття втратили колишню свіжість.
"Так складно зберігати себе, бути незалежним від думки людини, якій роками довіряєш. І коли ця людина висловлюється, ти падаєш, руйнуєшся, а потім розумієш: думка цієї людини вже нічого не значить, тому що вона давно не авторитет для тебе, вона давно бреше сама собі! Складно, складно..." - міркувала вона про чоловіка.
Про розлучення Неллі не заїкалася, проте дала зрозуміти, що особисте життя давно не на першому місці в її ієрархії пріоритетів. Так, на запитання інтерв'юерів про стан закоханості кілька років тому актриса відповіла, що перебуває в затишші. Шанувальники впевнені, що в будь-якому разі самотньою Уварова не залишиться.
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