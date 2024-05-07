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Люблю російську: зірка "Не родись красивою", яка народилася в Донецьку, підтримала окупантів

Олена Кюпелі
7 травня 2024, 11:12
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Ольга Ломоносова народилася в Донецьку, але підтримує війну, яку розв'язала Росія.
Родичів Ольги Ломоносової варто перевірити СБУ
Родичів Ольги Ломоносової варто перевірити СБУ / Колаж Главред, фото Instagram/olgalomonosovaa

Зірка популярного російського серіалу "Не родись красивою" Ольга Ломоносова, яка народилася в Донецьку, висловилася щодо військового нападу терористичної Росії на Україну.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, Ломоносова згадала свою сестру, яка залишилася жити в Україні. Ба більше, в Україні зараз живе і її рідна тітка, а в Донецьку залишився працювати її брат, сім'я якого перебуває в Ростові.

Ломоносова зізнається, що період розлуки з близькими дається їй важко. "Ми всі роз'єднані: і до Києва не доїхати, ніхто мене туди й не пустить. Сестру не побачити. Загалом, боляче, складно - ніби порізали на шматочки", - зітхає вона.

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Ломоносова також додає, що не конфліктує зі своїми родичами на політичні теми, адже вони солідарні. "З родичами у неї немає політичних розбіжностей, чого не можна сказати про друзів, у цьому відношенні вона вважає себе "проклятою". Проте Ольга намагається зберегти стосунки з дорогими людьми і не обговорювати конфліктні теми", - пишуть пропагандисти, помічаючи між рядків те, що родичі і сама Ломоносова підтримують військовий напад Росії на Україну.

Хто така Ольга Ломоносова

Ольга Ломоносова - російська актриса театру і кіно, народилася в Донецьку. До 1986 року сім'я переїхала до Києва, куди перевели батька. За даними Вікіпедії, ще в Донецьку почала займатися художньою гімнастикою. Тренери відзначали у неї відмінну гнучкість. У Києві була прийнята до Школи олімпійського резерву Альбіни Дерюгіної. Там вона стала кандидатом у майстри спорту. У 1988 році вступила до Київського хореографічного училища. У нещодавньому інтерв'ю Ольга Ломоносова зізналася, що шкодує про зйомки в серіалі "Не родись вродливою", вважаючи, що через цю роль її перестали запрошувати на більш серйозні проєкти.

Актриса також зізнається в любові до Москви. "Незважаючи на те що я не корінна москвичка, дуже люблю Москву. Іноді страшенно від неї втомлююся, а повертатися сюди мені подобається. І мама тут, я не зможу її залишити. Я люблю російську мову, відверто кажучи, і не знаю іншої", - додала Ломоносова.

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