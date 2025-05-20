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Гурт Ziferblat повернувся в Україну - як зустрічали на вокзалі

Еліна Чигис
20 травня 2025, 08:02
179
На вокзалі був справжній ажіотаж.
Група Ziferblat
Гурт Ziferblat - повернення до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ziferblat

Коротко:

  • Ziferblat повернувся в Україну
  • Хто їх зустрічав на вокзалі

Представники України на Євробаченні 2025 - гурт Ziferblat - уже повернулися з Базеля, а на вокзалі їх зустріли шанувальники.

Як повідомляє Суспільне, музиканти приїхали вчора, 19 травня.

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До речі, Валентин Лещинський зазначив, що на конкурсі вони потоваришували з представниками Португалії, Литви та Латвії.

Дивіться, що відбувалося на вокзалі:

Повернення Ziferblat додому
Повернення Ziferblat додому / фото: скрін t.me/suspilnenews

"Звичайно втомлені, але це непересічна подія для кожного музиканта брати участь у Євробаченні", - розповів соліст гурту.

Зіферблат на сцені Євробачення 2025
Ziferblat на сцені Євробачення 2025 / фото: instagram.com, Ziferblat

Нагадаємо, Ziferblat потрапили до десятки найкращих і посіли 9 місце на пісенному конкурсі, хоча букмекери пророкували 13. До речі, в першому півфіналі, 15 травня, музиканти посіли перше місце за результатами голосування глядачів.

Євробачення, Україна на Євробаченні
Євробачення, Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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Євробачення 2025 - останні новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, переможець Євробачення 2025 - співак JJ з піснею "Wasted Love" - підкорив єврофанів незвичайним голосом з широким діапазоном. А сама пісня про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

А також у прямий ефір Євробачення 2025 включалася представниця України учасниця Євробачення 2024 - Jerry Heil. За словами артистки, 12 балів Україна віддала Німеччині. Тим часом, жодна з країн не дала Україні найвищий бал.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представив гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray, і посів 9 місце. Переможцем став JJ з Австрії з піснею "Wasted Love".

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