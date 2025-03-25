Сидить в "Однокласниках" і дружить з окупантами: чим зайнята плавчиня Яна Клочкова

Яна Клочкова може стати справжньою і вірною подругою Ані Лорак.

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Яна Клочкова - зрадниця України / Колаж Главред, Фото ЗМІ

Коротко:

Куди поділася плавчиня Яна Клочкова

Що вона робить в окупованому Криму

Українська титулована плавчиня Яна Клочкова, яка свого часу підтримувала втікача-президента Віктора Януковича, мовчить про вторгнення терористичної Росії в Україну, а також переїхала жити до окупованого Криму, ретельно оберігає своє приватне життя і ховається від будь-якої публічної уваги.

На просторах мережі неможливо знайти жодної інформації про життя зрадниці в Криму, також нічого немає про її сина Олександра, та про її рідних і близьких. Главред проаналізував, куди зникла Яна Клочкова.

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Клочкова зі "своїм" кандидатом / Фото пресслужби президента України

Попри те, що Клочкова закрила всі свої соціальні мережі, вона продовжує активно користуватися російськими, а саме "Одноклассниками". Якщо зайти на сторінку запроданки в цій соціальній мережі, то видно, що вона там буває. Останній її візит був зовсім "свіжим".

Яна Клочкова сидить у соціальних мережах РФ / Скриншот "Одноклассники"

Крім того, пости Клочкової в її соцмережах коментують вочевидь подруги, знайомі з її родиною. Однією з таких подруг є така собі Шеремета Євдокія, яка підтримує російських окупантів, забезпечуючи їх гуманітарною допомогою.

Подруга запроданки Клочкової / Скриншот Facebook

На своїй сторінці в Телеграм, вона постить реквізити та жаліє російських окупантів, які вбивають мирних українців.

Російська окупантка на прізвисько "Хіросіма" / Скриншот Телеграм

Російська окупантка на прізвисько "Хіросіма" / Скриншот Телеграм

Російська окупантка на прізвисько "Хіросіма" / Скриншот Телеграм

Ще один цікавий момент. За пошуком "Олександр Клочков" (син спортсменки) у російських ЗМІ є тільки одна новина - про турнір із дзюдо, який пройшов у Криму, місті Гаспра. Про турнір писали ще 2022 року, влітку. Коли Путін уже вторгся в Україну.

На фото, опубліковані зі змагань, є схожий на сина Клочкової хлопчик. Однак стверджувати, що це син спортсменки, звісно, неможливо.

Імовірно син Клочкової / Колаж Главред, фото crimea-news.com

Фото хлопчика з нашивкою з триколора.

Клочкова із сином у Криму / Фото із соцмереж

До слова, за чутками, сина Клочкова народила від грузинського бізнесмена Левана Ростошвілі.

Клочкова та Леван Ростошвілі / Фото ЖВЛ

А це сторінка Левана Ростошвілі, громадянина Грузії (!) у Facebook. У перший день вторгнення Росії, Леван опублікував це фото у своїй соціальній мережі.

Бойфенд зрадниці Клочкової / Фото Левана Ростошвілі у Facebook

Главред звернувся за коментарями до чоловіка, але поки не отримав відповіді.

Цікава також і сторінка її мами Олени Синявської на Facebook. 6 травня 2021 року (за кілька місяців до початку повномасштабної війни) вона активно постила георгіївську стрічку і привітання "з днем перемоги", а також "класичне" про дідів. Зазначимо, що на 2021 рік Росія вже анексувала Крим, а також вела війну на Донеччині та Луганщині.

Сторінка матері Клочкової у Facebook

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Нагадаємо, уродженка міста Чернівці, колись популярна телеведуча, протеже Ігоря Кондратюка, а також "Міс Україна Всесвіт -2006" Інна Цимбалюк зникла з радарів українських ЗМІ ще до початку війни з Росією.

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