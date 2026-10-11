Ксенія Мішина втратила свою розкішну шевелюру: що вона зробила

Українська актриса зважилася на важливий крок щодо своєї зовнішності.

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Ксенія Мішина обстригла волосся / Колаж Главред, фото Instagram/misha.k.ua

Коротко:

Що зробила Ксенія Мішина зі своїм волоссям

Як вона тепер виглядає

Українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавнопошкодила свій новий преміальний автомобіль вартістю близько п'яти мільйонів гривень, поділилася новим відео.

На своїй сторінці в Instagram актриса показала, як позбувається великої пасма власного волосся. До того ж, вона зробила це власноруч.

відео дня

Ксенія Мішина похвалилася новою зачіскою / Скріншот Instagram/misha.k.ua

На опублікованому відео актриса сидить у перукарському кріслі й збирається обрізати своє довжелезне волосся. Мішина бере ножиці й сама зрізає собі великий пасмо.

Ксенія Мішина похвалилася новою зачіскою / Скріншот Instagram/misha.k.ua

Ксенія Мішина похвалилася новою зачіскою / Скріншот Instagram/misha.k.ua

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Про особу: Ксенія Мішина Ксенія Мішина - українська актриса та телеведуча. Найвідоміші ролі: Камілла у серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостному". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

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