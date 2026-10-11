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Ксенія Мішина втратила свою розкішну шевелюру: що вона зробила

Олена Кюпелі
11 жовтня 2026, 17:01
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Українська актриса зважилася на важливий крок щодо своєї зовнішності.
Ксенія Мішина обстригла своє волосся
Ксенія Мішина обстригла волосся / Колаж Главред, фото Instagram/misha.k.ua

Коротко:

  • Що зробила Ксенія Мішина зі своїм волоссям
  • Як вона тепер виглядає

Українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавнопошкодила свій новий преміальний автомобіль вартістю близько п'яти мільйонів гривень, поділилася новим відео.

На своїй сторінці в Instagram актриса показала, як позбувається великої пасма власного волосся. До того ж, вона зробила це власноруч.

відео дня
Ксенія Мішина похвалилася новою зачіскою
Ксенія Мішина похвалилася новою зачіскою / Скріншот Instagram/misha.k.ua

На опублікованому відео актриса сидить у перукарському кріслі й збирається обрізати своє довжелезне волосся. Мішина бере ножиці й сама зрізає собі великий пасмо.

Ксенія Мішина похвалилася новою зачіскою
Ксенія Мішина похвалилася новою зачіскою / Скріншот Instagram/misha.k.ua
Ксенія Мішина похвалилася новою зачіскою
Ксенія Мішина похвалилася новою зачіскою / Скріншот Instagram/misha.k.ua

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Як повідомляв Главред, раніше колишнього чоловіка російської балерини-путіністки Анастасії Волочкової госпіталізували з серцевим нападом у Москві.

Раніше також популярний учасник кулінарного проєкту "Майстер-шеф" В'ячеслав Чернявський, який прославився своєю добротою та відкритим серцем, перестав виходити на зв'язок ось уже два місяці.

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Про особу: Ксенія Мішина

Ксенія Мішина - українська актриса та телеведуча. Найвідоміші ролі: Камілла у серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостному". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".

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