Ксенія Мішина втратила свою розкішну шевелюру: що вона зробила

Коротко:
- Що зробила Ксенія Мішина зі своїм волоссям
- Як вона тепер виглядає
Українська актриса Ксенія Мішина, яка нещодавнопошкодила свій новий преміальний автомобіль вартістю близько п'яти мільйонів гривень, поділилася новим відео.
На своїй сторінці в Instagram актриса показала, як позбувається великої пасма власного волосся. До того ж, вона зробила це власноруч.
На опублікованому відео актриса сидить у перукарському кріслі й збирається обрізати своє довжелезне волосся. Мішина бере ножиці й сама зрізає собі великий пасмо.
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Про особу: Ксенія Мішина
Ксенія Мішина - українська актриса та телеведуча. Найвідоміші ролі: Камілла у серіалі "Спокуса" та Лідія Шефер у "Крепостному". Була головною героїнею першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка" (2020). Переможниця проєкту "Танці з зірками-6".
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