"Скинув цілих 20 кілограм": зірка "Зимородка" змінився до невпізнання

Христина Трохимчук
26 березня 2026, 11:10
Мерт Рамазан Демір вирішив позбутися зайвої ваги.
Мерт Рамазан Демір схуд
Мерт Рамазан Демір схуд

Відомий турецький актор і зірка популярного серіалу "Зимородок" Мерт Рамазан Демір здивував шанувальників своїм радикальним перетворенням. Як повідомляє видання Takvim, актор вирішив боротися із зайвою вагою.

Раніше в мережі поширилися фотографії Мерта з приватного відпочинку — на них було помітно, що актор має зайву вагу. Після цього знаменитість вирішив взяти ситуацію у свої руки і до зйомок у новому серіалі схуд на 20 кілограмів.

Мерт Рамазан Демір до схуднення
Мерт Рамазан Демір до схуднення

Під час промо-кампанії проекту "З нами нічого не трапиться" Мерт Рамазан Демір зізнався журналістам, що сильно схуд через те, що його вага не відповідала нормі при його зрості. Секретом свого перетворення актор назвав суворий контроль за харчуванням і навіть питтям, а також активні заняття спортом.

"Я став дуже підтягнутим, чи не так? Я сильно схуд, скинув цілих 20 кг. Я багато займаюся спортом, стежу за тим, що їм і п'ю. Ті, хто бачить мене, як і ви, дивуються. Моя вага не відповідала моєму зросту, а тепер мій зріст став очевидним. Ви теж це помітили, це не вислизнуло з-під вашого погляду", — похвалився Демір.

Мерт Рамазан Демір після схуднення
Як Мерт Рамазан Демір виглядає зараз

Шанувальники не залишилися осторонь і почали активно коментувати нові форми зірки. Як виявилося, багатьох абсолютно не бентежила фігура актора і до схуднення — фанати підтримали Мерта і заявили, що будуть любити його у будь-якій вазі.

Раніше Главред повідомляв, що Олександр Педан пояснив, чому Ольга Фреймут зникла з українського телебачення. Ведучий зізнався, що зберіг спілкування з колегою, незважаючи на її конфлікт із Сергієм Притулою, і сподівається на її швидке повернення.

Також Павло Зібров прокоментував заяви про спроби вколоти адреналін у зв'язки Віктору Павліку під час скандального концерту в Палаці "Україна". Артист зазначив, що тільки родина може приймати рішення щодо здоров'я співака, і виступив на захист дружини Павліка.

Про особу: Мерт Рамазан Демір

Мерт Рамазан Демір — турецький актор кіно та телебачення, повідомляє Вікіпедія. Здобув популярність завдяки ролі Феріта Корхана в серіалі "Зимородок". До великого успіху в цьому серіалі, Мерт знімався в авторському кіно та серіалах для цифрових платформ, зокрема, у проєкті "Шахмаран" (Şahmaran) від Netflix, де грав разом із Серенаю Сарікая.

Україна — на межі фінансової катастрофи: НБУ попередив про новий удар по гаманцях

Китайський гороскоп на сьогодні, 26 березня: Бикам — стрес, Кроликам — розставання

