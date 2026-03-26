"Скинув цілих 20 кілограм": зірка "Зимородка" змінився до невпізнання

Мерт Рамазан Демір вирішив позбутися зайвої ваги.

https://glavred.net/starnews/sbrosil-celyh-20-kilogramm-zvezda-zimorodka-preobrazilsya-do-neuznavaemosti-10751984.html Посилання скопійоване

Мерт Рамазан Демір схуд / колаж: Главред, фото: instagram.com, Мерт Рамазан Демір

Ви дізнаєтеся:

Відомий турецький актор і зірка популярного серіалу "Зимородок" Мерт Рамазан Демір здивував шанувальників своїм радикальним перетворенням. Як повідомляє видання Takvim, актор вирішив боротися із зайвою вагою.

Раніше в мережі поширилися фотографії Мерта з приватного відпочинку — на них було помітно, що актор має зайву вагу. Після цього знаменитість вирішив взяти ситуацію у свої руки і до зйомок у новому серіалі схуд на 20 кілограмів.

відео дня

Мерт Рамазан Демір до схуднення / скрін з відео

Під час промо-кампанії проекту "З нами нічого не трапиться" Мерт Рамазан Демір зізнався журналістам, що сильно схуд через те, що його вага не відповідала нормі при його зрості. Секретом свого перетворення актор назвав суворий контроль за харчуванням і навіть питтям, а також активні заняття спортом.

"Я став дуже підтягнутим, чи не так? Я сильно схуд, скинув цілих 20 кг. Я багато займаюся спортом, стежу за тим, що їм і п'ю. Ті, хто бачить мене, як і ви, дивуються. Моя вага не відповідала моєму зросту, а тепер мій зріст став очевидним. Ви теж це помітили, це не вислизнуло з-під вашого погляду", — похвалився Демір.

Як Мерт Рамазан Демір виглядає зараз / фото: instagram.com, Мерт Рамазан Демір

Шанувальники не залишилися осторонь і почали активно коментувати нові форми зірки. Як виявилося, багатьох абсолютно не бентежила фігура актора і до схуднення — фанати підтримали Мерта і заявили, що будуть любити його у будь-якій вазі.

Останні новини шоу-бізнесу

Вас може зацікавити:

Про особу: Мерт Рамазан Демір Мерт Рамазан Демір — турецький актор кіно та телебачення, повідомляє Вікіпедія. Здобув популярність завдяки ролі Феріта Корхана в серіалі "Зимородок". До великого успіху в цьому серіалі, Мерт знімався в авторському кіно та серіалах для цифрових платформ, зокрема, у проєкті "Шахмаран" (Şahmaran) від Netflix, де грав разом із Серенаю Сарікая.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред