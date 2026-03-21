"Це заборонили робити": LELEKA порушила правила до Євробачення

Співачка не розповіла про це команді.

LELEKA — Євробачення 2026

Співачка LELEKA, яка представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2026", порушила заборону своєї команди. Артистка зізналася в коментарі BLIK.ua, що, незважаючи на суворі правила, спускалася в метро.

Після Національного відбору виконавицю накрила хвиля популярності. LELEKA зізналася, що переживала, чи не впізнають її люди в метро.

LELEKA - Нацвідбір

"Я кілька разів спускалася в метро. Моя команда про це не знає, мені це заборонили робити. Але в метро я дивилася в підлогу. Така закрита, некомунікативна поза, напевно, не дозволила людям до мене підходити. Не впізнавали", — поділилася співачка.

Зірка вважає, що досі не може оцінити свою популярність, адже не може навіть вільно пересуватися. Весь її час присвячений підготовці до конкурсу.

LELEKA порушила правила

"У мене багато зустрічей. Я або постійно на зумах, або в машині мене везуть то туди, то сюди. У мене навіть немає можливості вийти кудись і перевірити, наскільки я впізнавана чи ні", — розповіла LELEKA.

Leleka, Лелека

Раніше Главред повідомляв, що Олександр Усик запросив до України свого колишнього суперника, британського боксера Ентоні Джошуа. Зірок спорту влаштували теплий прийом у Львові та дали відчути справжній український дух.

Також раптова смерть Чака Норріса у віці 86 років шокувала шанувальників. Одним із перших пам'ять легенди вшанував Жан-Клод Ван Дамм — зірка "Універсального солдата" опублікував архівні кадри з близьким другом, з яким його пов'язували десятиліття теплих стосунків.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

