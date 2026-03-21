"Це заборонили робити": LELEKA порушила правила до Євробачення

Христина Трохимчук
21 березня 2026, 15:19
Співачка не розповіла про це команді.
LELEKA — Євробачення 2026
Ви дізнаєтеся:

  • Яку заборону порушила LELEKA
  • Чому вона це зробила

Співачка LELEKA, яка представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2026", порушила заборону своєї команди. Артистка зізналася в коментарі BLIK.ua, що, незважаючи на суворі правила, спускалася в метро.

Після Національного відбору виконавицю накрила хвиля популярності. LELEKA зізналася, що переживала, чи не впізнають її люди в метро.

"Я кілька разів спускалася в метро. Моя команда про це не знає, мені це заборонили робити. Але в метро я дивилася в підлогу. Така закрита, некомунікативна поза, напевно, не дозволила людям до мене підходити. Не впізнавали", — поділилася співачка.

Зірка вважає, що досі не може оцінити свою популярність, адже не може навіть вільно пересуватися. Весь її час присвячений підготовці до конкурсу.

"У мене багато зустрічей. Я або постійно на зумах, або в машині мене везуть то туди, то сюди. У мене навіть немає можливості вийти кудись і перевірити, наскільки я впізнавана чи ні", — розповіла LELEKA.

Раніше Главред повідомляв, що Олександр Усик запросив до України свого колишнього суперника, британського боксера Ентоні Джошуа. Зірок спорту влаштували теплий прийом у Львові та дали відчути справжній український дух.

Також раптова смерть Чака Норріса у віці 86 років шокувала шанувальників. Одним із перших пам'ять легенди вшанував Жан-Клод Ван Дамм — зірка "Універсального солдата" опублікував архівні кадри з близьким другом, з яким його пов'язували десятиліття теплих стосунків.

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

ЗСУ "підсмажили" важливі об'єкти в РФ: Генштаб розкрив деталі

