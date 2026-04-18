Побачила з вікна: українські зірки приголомшені терактом у Києві

Українські знаменитості висловили свої співчуття родичам загиблих у теракті 18 квітня.

Блогерка Скальницька відреагувала на теракт у Києві / Колаж Главред, фото "Київський двір", Instagram/skalnytska.n

Українські зірки масово публікують у своїх соціальних мережах співчуття з приводу теракту, який стався в Києві 18 квітня в Голосіївському районі.

Як відомо, 58-річний зловмисник із Москви розстріляв людей з автоматичної зброї. Кількість загиблих у результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла до шести.

Українські зірки та популярні блогери масово діляться подробицями трагедії у своїх соціальних мережах.

Зокрема, блогерка Анастасія Скальницька написала, що з власного вікна бачила, як злочинець розстрілював людей і дітей на вулиці. "Київ, жахливий теракт. Бачила з вікна, як просто розстрілювали людей, які просто гуляли, дітей. Дуже страшно, мої співчуття", - написала вона.

Блогерка Скальницька розповіла про трагедію / Фото Instagram/skalnytska.n

Блогерка Скальницька розповіла про трагедію / Фото Instagram/skalnytska.n

З приводу трагедії висловилася українська співачка Світлана Лобода. Вона написала: "Київ, мої співчуття".

Лобода про трагедію в Києві

"Київ, це неможливо усвідомити. Співчуття всім постраждалим", - написала співачка Ірина Білик.

Ірина Білик про теракт у Києві

На своїй сторінці в Instagram також опублікувала свої співчуття колишня дружина Микити Добрниніна, блогерка Квіткова.

"Мої співчуття тим, хто втратив близьких через теракт. Дуже страшно, що ти просто можеш переходити дорогу у своєму місці і не знаєш, що на тебе чекає за секунду. І хто йде поруч", - написала вона.

Квіткова висловилася з приводу теракту

Про трагедію також написала телеведуча Маша Єфросиніна. За її словами, якби можна було виявляти в людях ген вбивці і миттєво виключати їх із суспільства, то багатьох трагедій не сталося б.

До співчуттів приєдналася й Аліна Гросу.

"Жах", - написала молода мама.

Теракт у Києві 18 квітня

Раніше повідомлялося про те, що в Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях. У Києві, в Голосіївському районі, посеред дня сталася стрілянина.

Пізніше стали відомі подробиці стрілянини в Києві. Зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї.

Нагадаємо, Главред писав про те, що з'явилися нові подробиці про стрілянину в Києві. Кількість загиблих у результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла.

