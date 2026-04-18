Побачила з вікна: українські зірки приголомшені терактом у Києві

Українські зірки масово публікують у своїх соціальних мережах співчуття з приводу теракту, який стався в Києві 18 квітня в Голосіївському районі.
Як відомо, 58-річний зловмисник із Москви розстріляв людей з автоматичної зброї. Кількість загиблих у результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла до шести.
Українські зірки та популярні блогери масово діляться подробицями трагедії у своїх соціальних мережах.
Зокрема, блогерка Анастасія Скальницька написала, що з власного вікна бачила, як злочинець розстрілював людей і дітей на вулиці. "Київ, жахливий теракт. Бачила з вікна, як просто розстрілювали людей, які просто гуляли, дітей. Дуже страшно, мої співчуття", - написала вона.
З приводу трагедії висловилася українська співачка Світлана Лобода. Вона написала: "Київ, мої співчуття".
"Київ, це неможливо усвідомити. Співчуття всім постраждалим", - написала співачка Ірина Білик.
На своїй сторінці в Instagram також опублікувала свої співчуття колишня дружина Микити Добрниніна, блогерка Квіткова.
"Мої співчуття тим, хто втратив близьких через теракт. Дуже страшно, що ти просто можеш переходити дорогу у своєму місці і не знаєш, що на тебе чекає за секунду. І хто йде поруч", - написала вона.
Про трагедію також написала телеведуча Маша Єфросиніна. За її словами, якби можна було виявляти в людях ген вбивці і миттєво виключати їх із суспільства, то багатьох трагедій не сталося б.
До співчуттів приєдналася й Аліна Гросу.
"Жах", - написала молода мама.
Теракт у Києві 18 квітня
Раніше повідомлялося про те, що в Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях. У Києві, в Голосіївському районі, посеред дня сталася стрілянина.
Пізніше стали відомі подробиці стрілянини в Києві. Зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї.
Нагадаємо, Главред писав про те, що з'явилися нові подробиці про стрілянину в Києві. Кількість загиблих у результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла.
