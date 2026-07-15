Нашого будинку більше немає: російська ракета зруйнувала будинок популярного блогера

Коротко:
- Що сталося з будинком Синяка
- Де були його батьки
Популярний український блогер Ігор Синяк, який сам родом із Запоріжжя, повідомив, що ворожа російська ракета зруйнувала будинок його батьків.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
Близький друг найпопулярнішого російського блогера Grey Wise (Сергія Григор'єва-Апполонова, блогера з РФ, з яким вони разом знімають розпакування люксових товарів), написав: "Буквально годину тому ракета влучила в будинок моїх батьків в Україні. Від будинку практично нічого не залишилося. Мої батьки в порядку, вони не в Україні".
Він також показав на відео маму, яка плаче і каже: "Ось ми тепер офіційні безхатченки. У нас нічого не залишилося".
Сам блогер ще додав один допис, у якому проклинає війну, а не Путіна та терористичну Росію.
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Про особу: Ігор Синяк
Ігор Синяк - б'юті-блогер, ютубер та автор-виконавець українського походження, засновник і власник інтернет-видання "ВПШ". З 2022 року веде Telegram-канал у форматі особистого блогу.
У 2022 році переїхав до Франції й мешкає в Парижі, у районі Єлисейських полів.
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