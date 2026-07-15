Нашого будинку більше немає: російська ракета зруйнувала будинок популярного блогера

Ігор Синяк повідомив у своїх "сторіз", що російська ракета зруйнувала його рідний дім у Запоріжжі.

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До будинку Ігоря Синяка влучила ракета / Колаж Главред, фото Instagram/theigorsinyak

Коротко:

Що сталося з будинком Синяка

Де були його батьки

Популярний український блогер Ігор Синяк, який сам родом із Запоріжжя, повідомив, що ворожа російська ракета зруйнувала будинок його батьків.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Синяк втратив будинок у Запоріжжі / Скріншот

Близький друг найпопулярнішого російського блогера Grey Wise (Сергія Григор'єва-Апполонова, блогера з РФ, з яким вони разом знімають розпакування люксових товарів), написав: "Буквально годину тому ракета влучила в будинок моїх батьків в Україні. Від будинку практично нічого не залишилося. Мої батьки в порядку, вони не в Україні".

Мама Ігоря Синяка про втрату / Скріншот

Він також показав на відео маму, яка плаче і каже: "Ось ми тепер офіційні безхатченки. У нас нічого не залишилося".

Сам блогер ще додав один допис, у якому проклинає війну, а не Путіна та терористичну Росію.

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Про особу: Ігор Синяк Ігор Синяк - б'юті-блогер, ютубер та автор-виконавець українського походження, засновник і власник інтернет-видання "ВПШ". З 2022 року веде Telegram-канал у форматі особистого блогу. У 2022 році переїхав до Франції й мешкає в Парижі, у районі Єлисейських полів.

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