У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

Коротко:
- У Ліди Лі новий бойфренд
- Щаслива зірка поділилася знімком із коханим
Українській співачці Lida Lee (Лідія Скорубська) досить довго приписували роман з військовим і шоуменом Даніелем Салемом. Однак обидва вони чутки про стосунки заперечували, і наполягали, що між ними лише міцна дружба, заснована на взаємній довірі та підтримці.
Тепер шанувальники артистки з упевненістю можуть сказати, що кінець цим чуткам настав: Ліда Лі у своєму блозі в Instagram повідомила про новий роман. У сторіс вона заявила, що це і так видно по її очах.
Також Скорубська опублікувала фото, на якому тримає за руку загадкового чоловіка, і додала емодзі червоного сердечка. Особистість свого обранця зірка розкривати не поспішає.
Про персону: Lida Lee
Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.
