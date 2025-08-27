У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

Lida Lee показала перше фото з обранцем.

Lida Lee особисте життя - у співачки з'явився новий коханий / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Коротко:

У Ліди Лі новий бойфренд

Щаслива зірка поділилася знімком із коханим

Українській співачці Lida Lee (Лідія Скорубська) досить довго приписували роман з військовим і шоуменом Даніелем Салемом. Однак обидва вони чутки про стосунки заперечували, і наполягали, що між ними лише міцна дружба, заснована на взаємній довірі та підтримці.

Тепер шанувальники артистки з упевненістю можуть сказати, що кінець цим чуткам настав: Ліда Лі у своєму блозі в Instagram повідомила про новий роман. У сторіс вона заявила, що це і так видно по її очах.

відео дня

Також Скорубська опублікувала фото, на якому тримає за руку загадкового чоловіка, і додала емодзі червоного сердечка. Особистість свого обранця зірка розкривати не поспішає.

Lida Lee особисте життя - у співачки з'явився новий коханий / instagram.com/lidalee_official

Lida Lee особисте життя - у співачки з'явився новий коханий / instagram.com/lidalee_official

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Читайте також:

Про персону: Lida Lee Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

