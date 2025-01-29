"Раджу всім у житті знайти": Салем прокоментував роман із відомою співачкою

Даніель Салем нарешті зізнався, що відбувається між ним та Lida Lee.

https://glavred.net/starnews/sovetuyu-vsem-v-zhizni-nayti-salem-prokommentiroval-roman-s-izvestnoy-pevicey-10635050.html Посилання скопійоване

Даніель Салем прокоментував чутки про роман з Lida Lee / колаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem, instagram.com/lidalee_official

Стисло:

Даніелю Салему приписують роман із Lida Lee

Знаменитість розкрив суть стосунків зі співачкою

Український шоумен і воїн ЗСУ Даніель Салем зважився на відвертість - розповів, що його пов'язує зі співачкою Lida Lee. Разом вони ведуть ранкове шоу на М1, де між ними літають іскри, до того ж Ліді Салем довіряє свою собаку Саллі, коли їде на службу. Також Даніель зіграв головну чоловічу роль у кліпі артистки "Сама".

Усе це призвело до появи чуток про те, що Салем і Лі - не просто друзі та колеги. Про те, яка близькість пов'язує їх насправді воїн розповів у Коротко про.

відео дня

Він зізнався, що співачка багато в чому стала для нього опорою, і стосунками з нею він дуже дорожить. Проте все ж акцентував увагу, що між ними - дружба. Хороша, міцна, але все ж таки дружба.

"Ми дуже подружилися з Лідою, справді стали підтримкою одне для одного в багатьох моментах. І я дуже вдячний Ліді за допомогу. Якщо чесно, раджу всім у житті знайти такого друга, як Lida Lee. Та й узагалі мати справжню дружбу. Це дуже велика рідкість. Дуже вдячний Ліді за цю дружбу", - каже Салем.

Що ж стосується чуток про роман з Lida Lee, до них шоумен ставиться філософськи: "Людям завжди треба щось домальовувати. То хай собі домальовують. Хто ми такі, щоб казати їм, що робити чи не робити".

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська співачка Христина Соловій прийшла на інтерв'ю "напідпитку". Подробиці дуже дивної зйомки з артисткою розкрила інтерв'юер Емма Антонюк.

Також нотаріус і блогерка Христина Горняк, колишня (друга) дружина українського ведучого Володимира Остапчука розповіла, про що шкодує після розлучення.

Читайте також:

Хто такий Даніель Салем? Даніель Салем - український ресторатор, шоумен, телеведучий, актор. Був ведучим проєктів "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; брав участь у шоу "Танці з зірками-6" і "Голос країни-10". З початку повномасштабної війни захищає Україну від окупантів у складі спецпідрозділу авіарозвідки. Був поранений і контужений.

Хто така Lida Lee? Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред