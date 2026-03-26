"У розшуку": відомого артиста затримали ТЦК у Чернігові

Христина Трохимчук
26 березня 2026, 17:13оновлено 26 березня, 17:45
Як виявилось, Амадор Лопес не став на військовий облік.
Амадор Лопес у ТЦК
Амадор Лопес у ТЦК / колаж: Главред, фото: instagram.com, Амадор Лопес

Ви дізнаєтеся:

  • Чому ТЦК затримали Амадора Лопеса
  • Що сталося зі співаком після перевірки документів

Відомий співак і хореограф Амадор Лопес опинився в ТЦК після перевірки документів на вулицях Чернігова. Про те, що сталося після затримання, знаменитість розповів у коментарі телеканалу "Новий Чернігів".

Артист родом із Венесуели отримав громадянство України незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Як виявилося, Лопес не став на військовий облік і перебував у розшуку ТЦК. Хореографа зупинили на вулиці в Чернігові, куди він прибув, щоб домовитися про організацію дитячого фестивалю, і після перевірки документів забрали до Чернігівського обласного ТЦК та СП.

Амадор Лопес отримав український паспорт
Амадор Лопес отримав український паспорт / фото: instagram.com, Амадор Лопес

"Я не знав, що перебуваю в розшуку. Звичайно, це неприємно, але вони абсолютно спокійно попросили документи. Я показав документи, вони перевірили їх і розповіли про процедуру", — поділився Амадор.

Під час проходження необхідних процедур стан артиста різко погіршився — у нього піднявся тиск. Лопес запевнив, що в ТЦК йому надали необхідну медичну допомогу.

"До мене ставилися абсолютно нормально, з повагою. Я бачив, як ставляться до інших. У мене теж піднявся дуже високий тиск, і відразу надали допомогу. Нагодували, намагалися максимально все зробити якнайкраще", — розповів співак.

Амадор Лопес із мамою
Амадор Лопес з мамою / фото: instagram.com, Амадор Лопес

У результаті у артиста знайшли підстави для відстрочки — під його опікою перебуває маломобільна мама, якій потрібен постійний догляд через стан здоров'я.

"Мама майже немобільна. Їй потрібне постійне лікування. Я і так є опікуном мами, але треба оформити це офіційно, щоб все було гаразд", — підсумував Амадор Лопес.

Як Амадор Лопес опинився в ТЦК — дивіться відео:

Раніше Главред повідомляв, що український продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю розкрив подробиці свого конфлікту з Оксаною Марченко. За словами Кондратюка, серйозна суперечка між ними сталася ще в 2014 році, відразу після анексії Криму Росією.

Також LELEKA поділилася цікавим фактом зі своєї біографії, зізнавшись в офіційній зміні прізвища. В інтерв'ю артистка зазначила, що після розлучення зважилася на цей крок і закріпила в документах псевдонім, який не пов'язаний з її батьками та колишнім чоловіком.

Про персону: Амадор Лопес

Амадор Хосе Лопес Родрігес - україно-венесуельський фехтувальник, хореограф і співак. Виконує пісні в стилях поп і техно, реп і реггі. У 2006 створив студію латиноамериканських танців у Києві та шоу-балет "Rumbero's", який працював із відомими зірками естради України. Співпрацював із шоу "Танці з зірками", "Танцюю для Тебе", Майданс-2 і "Фабрика зірок", повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року став громадянином України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Амадор Лопес новини шоу бізнесу
