"У розшуку": відомого артиста затримали ТЦК у Чернігові

Ви дізнаєтеся:
- Чому ТЦК затримали Амадора Лопеса
- Що сталося зі співаком після перевірки документів
Відомий співак і хореограф Амадор Лопес опинився в ТЦК після перевірки документів на вулицях Чернігова. Про те, що сталося після затримання, знаменитість розповів у коментарі телеканалу "Новий Чернігів".
Артист родом із Венесуели отримав громадянство України незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Як виявилося, Лопес не став на військовий облік і перебував у розшуку ТЦК. Хореографа зупинили на вулиці в Чернігові, куди він прибув, щоб домовитися про організацію дитячого фестивалю, і після перевірки документів забрали до Чернігівського обласного ТЦК та СП.
"Я не знав, що перебуваю в розшуку. Звичайно, це неприємно, але вони абсолютно спокійно попросили документи. Я показав документи, вони перевірили їх і розповіли про процедуру", — поділився Амадор.
Під час проходження необхідних процедур стан артиста різко погіршився — у нього піднявся тиск. Лопес запевнив, що в ТЦК йому надали необхідну медичну допомогу.
"До мене ставилися абсолютно нормально, з повагою. Я бачив, як ставляться до інших. У мене теж піднявся дуже високий тиск, і відразу надали допомогу. Нагодували, намагалися максимально все зробити якнайкраще", — розповів співак.
У результаті у артиста знайшли підстави для відстрочки — під його опікою перебуває маломобільна мама, якій потрібен постійний догляд через стан здоров'я.
"Мама майже немобільна. Їй потрібне постійне лікування. Я і так є опікуном мами, але треба оформити це офіційно, щоб все було гаразд", — підсумував Амадор Лопес.
Як Амадор Лопес опинився в ТЦК — дивіться відео:
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що український продюсер Ігор Кондратюк в інтерв'ю розкрив подробиці свого конфлікту з Оксаною Марченко. За словами Кондратюка, серйозна суперечка між ними сталася ще в 2014 році, відразу після анексії Криму Росією.
Також LELEKA поділилася цікавим фактом зі своєї біографії, зізнавшись в офіційній зміні прізвища. В інтерв'ю артистка зазначила, що після розлучення зважилася на цей крок і закріпила в документах псевдонім, який не пов'язаний з її батьками та колишнім чоловіком.
Вас може зацікавити:
- Як стильно прикрасити великодній стіл по-українськи: шеф-кухар дала пораду
- "Замінила всі документи": LELEKA відмовилася від свого прізвища
- Задоволений "тамбовський вовк" Жидков з'явився на свіжому фото з дружиною
Про персону: Амадор Лопес
Амадор Хосе Лопес Родрігес - україно-венесуельський фехтувальник, хореограф і співак. Виконує пісні в стилях поп і техно, реп і реггі. У 2006 створив студію латиноамериканських танців у Києві та шоу-балет "Rumbero's", який працював із відомими зірками естради України. Співпрацював із шоу "Танці з зірками", "Танцюю для Тебе", Майданс-2 і "Фабрика зірок", повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року став громадянином України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред