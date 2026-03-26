"У розшуку": відомого артиста затримали ТЦК у Чернігові

Як виявилось, Амадор Лопес не став на військовий облік.

Амадор Лопес у ТЦК

Відомий співак і хореограф Амадор Лопес опинився в ТЦК після перевірки документів на вулицях Чернігова. Про те, що сталося після затримання, знаменитість розповів у коментарі телеканалу "Новий Чернігів".

Артист родом із Венесуели отримав громадянство України незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Як виявилося, Лопес не став на військовий облік і перебував у розшуку ТЦК. Хореографа зупинили на вулиці в Чернігові, куди він прибув, щоб домовитися про організацію дитячого фестивалю, і після перевірки документів забрали до Чернігівського обласного ТЦК та СП.

Амадор Лопес отримав український паспорт

"Я не знав, що перебуваю в розшуку. Звичайно, це неприємно, але вони абсолютно спокійно попросили документи. Я показав документи, вони перевірили їх і розповіли про процедуру", — поділився Амадор.

Під час проходження необхідних процедур стан артиста різко погіршився — у нього піднявся тиск. Лопес запевнив, що в ТЦК йому надали необхідну медичну допомогу.

"До мене ставилися абсолютно нормально, з повагою. Я бачив, як ставляться до інших. У мене теж піднявся дуже високий тиск, і відразу надали допомогу. Нагодували, намагалися максимально все зробити якнайкраще", — розповів співак.

Амадор Лопес з мамою

У результаті у артиста знайшли підстави для відстрочки — під його опікою перебуває маломобільна мама, якій потрібен постійний догляд через стан здоров'я.

"Мама майже немобільна. Їй потрібне постійне лікування. Я і так є опікуном мами, але треба оформити це офіційно, щоб все було гаразд", — підсумував Амадор Лопес.

Про персону: Амадор Лопес Амадор Хосе Лопес Родрігес - україно-венесуельський фехтувальник, хореограф і співак. Виконує пісні в стилях поп і техно, реп і реггі. У 2006 створив студію латиноамериканських танців у Києві та шоу-балет "Rumbero's", який працював із відомими зірками естради України. Співпрацював із шоу "Танці з зірками", "Танцюю для Тебе", Майданс-2 і "Фабрика зірок", повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року став громадянином України.

