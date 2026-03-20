Популярний артист зізнався у романі після скандального розлучення — деталі

Відомий співак і соліст групи "СКАЙ" Олег Собчук представив громадськості свою нову обраницю. Фотографію з нею артист розмістив в Instagram.
Собчук присвятив публікацію дню народження своєї коханої. Він написав зворушливе привітання у віршах, де назвав дівчину подарунком небес і зізнався їй у коханні.
"З днем народження, кохана. Нехай збуваються мрії", — побажав співак.
Закохані зробили селфі разом на вулиці. Пара на знімку сяє щастям, хоч і не виявляє відвертої ніжності одне до одного.
Як виявилося, Собчук зустрічається з менеджером групи "СКАЙ" Тамарою Бражко. Артист не розкрив, як давно зустрічається з дівчиною.
Олег Собчук — скандал
Особисте життя фронтмена групи "СКАЙ" було затьмарене гучним розлученням з дружиною Марією у 2023 році. Пара прожила у шлюбі 10 років, у якому народилося двоє дітей. Екс-дружина звинуватила артиста в аб'юзі та заявила, що він налаштовує проти неї їхню спільну дочку. Олег Собчук заперечував усі звинувачення на свою адресу.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що популярна співачка Наталія Могилевська відверто згадала свої "лихі 90-ті" та небезпечні моменти бурхливої молодості. Зірка зізналася, що одного разу через компанію подруги опинилася в самому епіцентрі кримінальних розборок.
Також прихильниця Путіна Наташа Корольова розкрила подробиці життя Валерія Леонтьєва в США. Виявилося, що артист знайшов собі компанію в особі матері Корольової — Людмили Поривай. Екстравагантна парочка живе найкращим життям в Америці та зустрічається в місцевих закладах.
Про особу: Олег Собчук
Олег Миколайович Собчук (нар. 17 жовтня 1980 р., Тернопіль, УРСР) — український рок-музикант, засновник і фронтмен рок-гурту СКАЙ, повідомляє "Вікіпедія".
