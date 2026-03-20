Популярний артист зізнався у романі після скандального розлучення — деталі

Христина Трохимчук
20 березня 2026, 14:27
Олег Собчук показав свою нову обраницю.
Олег Собчук — особисте життя
Ви дізнаєтеся:

  • Олег Собчук показав свою кохану
  • Що відбувається в особистому житті співака

Відомий співак і соліст групи "СКАЙ" Олег Собчук представив громадськості свою нову обраницю. Фотографію з нею артист розмістив в Instagram.

Собчук присвятив публікацію дню народження своєї коханої. Він написав зворушливе привітання у віршах, де назвав дівчину подарунком небес і зізнався їй у коханні.

"З днем народження, кохана. Нехай збуваються мрії", — побажав співак.

Нова дівчина Олега Собчука
Закохані зробили селфі разом на вулиці. Пара на знімку сяє щастям, хоч і не виявляє відвертої ніжності одне до одного.

Як виявилося, Собчук зустрічається з менеджером групи "СКАЙ" Тамарою Бражко. Артист не розкрив, як давно зустрічається з дівчиною.

Олег Собчук — розлучення
Особисте життя фронтмена групи "СКАЙ" було затьмарене гучним розлученням з дружиною Марією у 2023 році. Пара прожила у шлюбі 10 років, у якому народилося двоє дітей. Екс-дружина звинуватила артиста в аб'юзі та заявила, що він налаштовує проти неї їхню спільну дочку. Олег Собчук заперечував усі звинувачення на свою адресу.

Раніше Главред повідомляв, що популярна співачка Наталія Могилевська відверто згадала свої "лихі 90-ті" та небезпечні моменти бурхливої молодості. Зірка зізналася, що одного разу через компанію подруги опинилася в самому епіцентрі кримінальних розборок.

Також прихильниця Путіна Наташа Корольова розкрила подробиці життя Валерія Леонтьєва в США. Виявилося, що артист знайшов собі компанію в особі матері Корольової — Людмили Поривай. Екстравагантна парочка живе найкращим життям в Америці та зустрічається в місцевих закладах.

Олег Миколайович Собчук (нар. 17 жовтня 1980 р., Тернопіль, УРСР) — український рок-музикант, засновник і фронтмен рок-гурту СКАЙ, повідомляє "Вікіпедія".

Мінус $16млн: ЗСУ FPV-дроном збили ворожий гелікоптер Ка-52 - екіпаж ліквідовано

США просять допомогти на Близькому Сході: Зеленський озвучив позицію України

"Росія не перемагає": Зеленський відверто розповів про перебіг війни в Україні

Тепер він співає пісні в косоворотці в Москві: відомий співак втік з України

Різке посилення мобілізації та облави в Україні - в ТЦК та СП зробили заяву

"Зсередини починає руйнуватися": Пугачова стривожила своїм станом

Гороскоп Таро на квітень 2026 року: Ракам — свято, Левам — гроші, Дівам — зміни

Гороскоп Таро на квітень 2026: Терезам — завершення, Скорпіонам — прибуток, Стрільцям — перемога

