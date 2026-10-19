Померла колишня дівчина Джастіна Бібера: моделі та молодій мамі було лише 34 роки

Наразі офіційна причина смерті дівчини не повідомляється.

https://glavred.net/starnews/umerla-byvshaya-dzhastina-bibera-modeli-i-molodoy-mame-bylo-vsego-34-goda-10805543.html Посилання скопійоване

Померла популярна модель у віці 34 років / Колаж Главред, фото Instagram/ sahara_ray

Коротко:

На який синдром страждала модель

Чим вона прославилася

Австралійська модель і дизайнерка купальників Сахара Рей померла у віці 34 років.

Як пише Page Six, трагедія сталася всього через кілька місяців після народження її першої дитини. Про смерть дівчини, яка в минулому перебувала у стосунках із співаком Джастіном Бібером, повідомила її родина.

відео дня

Як повідомляє Page Six з посиланням на родичів моделі, Сахара померла в лікарні в оточенні близьких. "Її так любили", - розповіли рідні. Причина смерті поки що не розкривається.

Широку популярність австралійка здобула завдяки модельній кар’єрі та власному бренду купальників / Фото Instagram/sahara_ray

Модель боролася з важким захворюванням

В останні роки Сахара Рей розповідала підписникам про серйозні проблеми зі здоров’ям. У 2024 році вона повідомила, що після автомобільної аварії у неї діагностували синдром Гійєна - Барре - рідкісне аутоімунне захворювання, при якому імунна система атакує периферичні нерви.

Через хворобу модель опинилася частково паралізованою і деякий час була змушена пересуватися в інвалідному візку. Вона зізнавалася, що втратила можливість ходити самостійно і зіткнулася з важким періодом відновлення.

Синдром Гійєна - Барре може викликати м’язову слабкість, порушення чутливості та, у важких випадках, параліч. Однак на даний момент немає підтвердженої інформації про те, що саме це захворювання стало причиною смерті Рей.

Широку популярність австралійка здобула завдяки кар’єрі моделі та власному бренду купальників / Фото Instagram/sahara_ray

Незадовго до смерті вона стала мамою

У січні 2026 року Сахара народила доньку на ім’я Сноу. Модель ділилася з підписниками радістю очікування дитини, а згодом публікувала зворушливі фотографії та відео з малечею.

Одним із останніх публічних дописів Рей стали знімки доньки, якими вона поділилася в соціальних мережах. "Усе моє серце", - написала вона під фотографіями дівчинки.

Новина про смерть моделі викликала хвилю співчуття серед її друзів і шанувальників. Подруга Сахари Беккі Хірн опублікувала спільні фотографії та назвала її людиною з великим серцем.

Модель народила дівчинку / Фото Instagram/ sahara_ray

Чим Сахара Рей прославилася

Широку популярність австралійка здобула завдяки модельної кар’єрі та власному бренду купальників Sahara Ray Swim. Вона також була популярною в соціальних мережах, де розповідала про роботу, особисте життя та боротьбу з хворобою.

У 2016 році ім’я Рей опинилося в центрі уваги світової преси після того, як її помітили разом із Джастіном Бібером під час відпочинку на Гаваях. Фотографії пари викликали чутки про романтичні стосунки. Пізніше модель також пов’язували з австралійським музикантом Коді Сімпсоном.

Сахара була дочкою відомого австралійського серфера Тоні Рея. Дитинство вона провела між Австралією, Каліфорнією та Гаваями.

Зараз близькі моделі переживають важку втрату. Обставини її смерті залишаються неясними, а офіційна причина загибелі поки що не оголошена.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, що з'явилися нові шокуючі подробиці останніх годин життя Преслі Гербера - сина Сінді Кроуфорд. У мережу потрапило відео, зняте ним самим у реабілітаційному центрі незадовго до смерті.

Раніше також фіналіст кулінарного шоу "МайстерШеф" Віктор Перехрест, який уже 4 роки захищає Україну в лавах 101-ї бригади Сил ТрО, витягнув пораненого побратима з-під обстрілу, будучи сам пораненим.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Джастін Бібер Джастін Бібер - канадський поп-R&B-співак, автор пісень, музикант, актор. За даними Вікіпедії, у світі продано понад 100 мільйонів примірників записів Бібера. 8 січня 2020 року Джастін Бібер повідомив, що вже два роки хворіє на хворобу Лайма (кліщовий бореліоз), її діагностували наприкінці 2019 року. Він також страждає на хронічну вірусну інфекцію (інфекційний мононуклеоз, спричинений вірусом Епштейна - Барра), яка впливає на шкіру, функції мозку, рівень енергії та здоров’я загалом. У нього також діагностовано синдром Рамсі-Ханта 2-го типу, і половина його обличчя паралізована. Він скасував численні концерти та виступи через цей стан. Невідомо, скільки часу знадобиться Біберу, щоб достатньо відновитися й виступити.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред