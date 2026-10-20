Помер зірка фільму "Офісний простір" Річард Ріл: акторові було 78 років

Про смерть артиста 19 жовтня повідомили його представники.

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Помер Річард Ріл / Колаж "Главред", фото: Вікіпедія

Коротко:

Що сталося з актором

Чим він прославився

Американський актор Річард Ріл, знайомий глядачам за культовою комедією "Офісний простір" (Office Space), помер у віці 78 років.

Як пише People, він помер 15 жовтня в Лос-Анджелесі природною смертю, повідомили представники артиста.

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Про смерть артиста 19 жовтня повідомили його представники. У заяві вони зазначили, що кар’єра Ріла тривала майже п’ять десятиліть і налічувала понад 400 робіт у кіно, на телебаченні та в театрі. Колеги також згадали його доброту та готовність підтримувати молодих акторів і кінематографістів-початківців.

Роль, яка зробила його впізнаваним

Однією з найвідоміших робіт Ріла став фільм "Офісний простір", що вийшов у 1999 році. Актор зіграв Тома Смиковскі - менеджера, якого звільняють з компанії Initech. Згодом герой потрапляє під машину, отримує значну компенсацію та можливість втілити в життя власну бізнес-ідею.

Помер Річард Ріл / Фото Вікіпедія

Незважаючи на те, що Ріл часто виконував другорядні ролі, його персонажі запам’ятовувалися глядачам. Він умів однаково переконливо грати як комедійних героїв, так і представників влади - поліцейських, охоронців і керівників.

Понад 400 робіт у кіно та на телебаченні

За свою кар’єру актор знявся в таких відомих фільмах, як "Слава", "Втікач", "Казино", "Весільний переполох" та "Дівич-вечір у Вегасі". Він також з’являвся у франшизі "Зоряний шлях".

На телебаченні Ріл запам’ятався глядачам за ситкомом "Підстава для життя" (Grounded for Life), де грав Уолта Фіннерти. Серед інших його робіт - епізодичні ролі в серіалах "Західне крило", "Морська поліція: Спецвідділ", "C.S.I.: Місце злочину" та "Баррі".

Актор продовжував зніматися й в останні роки життя. Серед його недавніх проєктів - фільми, що вийшли у 2026 році.

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Про особу: Річард Ріл Річард Ріл - американський характерний актор. Фільмографія Ріла налічує понад 400 робіт у кіно та на телебаченні, що робить його одним із лідерів за кількістю екранних появ. Він виконував постійні ролі в ситкомах "Ферріс Бюллер" (1990-1991) та "Основа для життя" (2001-2005). Також знімався у фільмах "Слава", "Смажені зелені помідори", "Звільніть Віллі", "Втікач", "Казино", "Привиди Міссісіпі", "Офісний простір", "Чоловік на виклик", "Загадкова шкіра", "Людина з Землі", "Техаська різанина бензопилою 3D", серіалах "Квантовий стрибок", "Вона написала вбивство", "Еллі Макбіл", "Коломбо", "Західне крило", "Молоді та зухвалі", "Американська домогосподарка" та інших.

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