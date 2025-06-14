Відомий співак зізнався, чому "обмежено придатний" до служби

Коротко:
- Андрій Кравченко обмежено придатний до військової служби
- Артист отримав цей статус 9 років тому
Український співак Андрій Кравченко активно виступає, допомагає ЗСУ і не ховається від громадськості. У нещодавній бесіді зі Славою Дьоміним артист, який п'ять років працював в Ансамблі Державної прикордонної служби, розповів, як йдуть його справи з військовим обліком сьогодні.
Так Кравченко зізнався, що має звання молодшого лейтенанта запасу, і майже десять років має статус обмежено придатного до військової служби. Його співак отримав ще 2016 року через проблеми зі здоров'ям (розкривати які він відмовився). Нині його дані оновлено згідно з новим законодавством.
"Я з 2016 року обмежено придатний до військової служби. У мене дійсно були проблеми зі здоров'ям. Якби я зараз не підтримував, я, мабуть, тут з тобою не стояв би. Я не хочу про це говорити. Не хочу. Це для мене болить. Всі ось ці облікові дані, все вчасно подавав. Тобто ніяких моментів немає", - повідомив Андрій Кравченко.
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Хто такий Андрій Кравченко?
Андрій Кравченко - заслужений артист естрадного мистецтва України. Його життя було пов'язане з музикою давно. Після закінчення школи він одразу вступив до Київського національного університету культури і мистецтв (має диплом магістра).
Згодом чоловік п'ять років працював в ансамблі пісні і танцю Державної прикордонної служби України.
Відомо також, що співак має звання молодшого лейтенанта в запасі за спеціальністю "військовий психолог".
Наразі живе і працює в Києві, але родом із Чернігова.
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