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Російська ракета рознесла квартиру популярних українських співаків

Олена Кюпелі
23 червня 2025, 08:00
1374
Тарас Тополя показав моторошні наслідки російської атаки на Київ.
Тарас Тополя постраждав через російську ракету
Тарас Тополя постраждав через російську ракету / Колаж Главред, фото Тарас Тополя/Facebook

Коротко:

  • Що сталося з квартирою Тараса Тополі
  • Що він повідомив про здоров'я своєї родини

Український співак Тарас Тополя, який нещодавно відверто заговорив про свої стосунки зі своєю дружиною, показав, що створила ракета з їхньою квартирою.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

відео дня
Російська ракета рознесла будинок Тараса та Олени Тополі
Російська ракета рознесла будинок Тараса та Олени Тополі / Фото Facebook/Тарас Тополя

"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою Оленою Тополею квартиру. Всередині все розбите, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець уберіг. Спасибі....На відміну від людей у будинку навпроти, куди сталося пряме попадання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея", - написав він.

Російська ракета рознесла будинок Тараса та Олени Тополі
Російська ракета рознесла будинок Тараса та Олени Тополі / Фото Facebook/Тарас Тополя

Пізніше, під ранок, у сторіз вийшла і сама Олена Тополя. На відео видно, наскільки їй важко говорити через пережите. У коментарях підписники співачки висловлюють співчуття родині та запитують, чим вони можуть допомогти.

Атака на Київ та область 23 червня - що відомо

Як писав Главред, вночі над Україною зафіксували масову активністьросійських дронів-камікадзе типу "шахед". Повітряну тривогу оголосили більш ніж у половині регіонів країни, зокрема в Києві.

Рятувальники ліквідовують наслідки одразу в кількох районах міста.

У Шевченківському районі пошкоджено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами п'ятиповерхового житлового будинку з частковим руйнуванням даху. У дворі будинку горіли автомобілі.

Рятувальники евакуювали мешканців будинку. Врятовано сімох людей, серед них вагітна жінка.

Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру, за іншою адресою виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 кв. м. Триває гасіння.

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Хто такий Тарас Тополя?

Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту Антитіла, з яким випустив 7 альбомів. У лютому 2022 року записався в ТРО, служив у ЗСУ як парамедик протягом 7 місяців.

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