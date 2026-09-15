Померла популярна французька актриса та співачка

Про смерть актриси повідомили її діти та назвали причину смерті.

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Померла легендарна французька акторка та співачка / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Що сталося зі співачкою

Чим вона прославилася

Померла культова співачка французького дуету Rita Mitsouko. Причиною смерті стала раптова та агресивна форма раку.

Як пише Euronews, співачка пішла з життя у віці 68 років. За словами дітей артистки, вона померла в ніч на 14 вересня 2026 року від "раку, що стрімко розвивався".

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Вона народилася 1957 року в Сюрені. Її батько, Сем Рінгер - польський єврей-ашкеназ, - пережив кілька концентраційних таборів. Катрін Рінгер розповіла його історію у пісні "C'était un homme" ("Це була людина") з альбому "Cool Frénésie".

Справжній успіх прийшов у середині 1980-х років із піснею "Marcia Baïla", що стала знаковою для французької сцени. Слідом за цим гурт випустив низку хітів, зокрема "Andy", "C'est comme ça" та "Les Histoires d'A.". Музика, відеокліпи та нестандартна естетика перетворили Les Rita Mitsouko на явище, що вийшло далеко за межі звичного року.

Померла Кетрін Рінгер. Фото: Вікіпедія

Смерть Фреда Шишина в листопаді 2007 року - він також помер від раку у віці всього 53 років - могла б покласти кінець історії дуету. Однак Катрін Рінгер вирішила зберегти їхню музичну спадщину. Вона розпочала сольну кар’єру й регулярно виходила на сцену, виконуючи пісні Les Rita Mitsouko.

Вона продовжувала виступати й у 2026 році; зокрема, у лютому вона дала концерт у Парижі. Артистка планувала й надалі представляти публіці творчу спадщину, створену нею спільно з Фредом Шишиним.

З її відходом французька музика втратила унікальну постать. Кетрін Рінгер нерозривно пов’язана з гуртом Les Rita Mitsouko, а також зі своєю власною манерою поведінки на сцені - вільною, провокаційною, самобутньою та палко улюбленою публікою.

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Про особу: Кетрін Рінгер Кетрін Рінгер - французька співачка, авторка пісень, композиторка, мультиінструменталістка, танцівниця, хореографка, актриса, співзасновниця поп-рок-гурту Les Rita Mitsouko. Була провідною вокалісткою оркестру Plaza Francia, де виступає з Едуардо Макароффом і Крістофом Х. Мюллером, колишніми учасниками Gotan Project.

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