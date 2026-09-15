Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Померла легендарна українська актриса

Олена Кюпелі
15 вересня 2026, 11:43
google news Підпишіться
на нас в Google
Галина Яблонська багато років пропрацювала в театрі імені Франка.
Померла популярна українська актриса Галина Яблонська
Померла популярна українська актриса Галина Яблонська / Колаж Главред, фото Instagram/frankotheatre

Коротко:

  • Чим прославилася Яблонська
  • Що про неї відомо

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що померла легендарна українська актриса Галина Яблонська.

Про це повідомляє театр імені Івана Франка в Instagram.

відео дня
Померла Галина Яблонська
Померла Галина Яблонська / Фото Instagram/frankotheatre

"Її сценічна доля була нерозривно пов’язана з театром Франка: саме тут минули десятиліття її творчого життя, тут вона створювала своїх героїнь, працювала з молодими акторами та передавала їм не лише професійний досвід, а й особливе відчуття перед сценою, яке неможливо описати словами", - йдеться в повідомленні театру.

Померла Галина Яблонська
Померла Галина Яблонська / Фото Instagram/frankotheatre

Як зазначено на сторінці, актриса належала до покоління митців, для яких вихід на сцену завжди був подією та відповідальністю.

Померла Галина Яблонська
Померла Галина Яблонська / Фото Instagram/frankotheatre

"Тож у її творчості завжди була внутрішня сила, гідність і надзвичайна любов до українського театру. Її голос, її присутність, її ставлення до театру назавжди залишаться частиною історії нашого театру. Залишаються й ті, кого вона навчала, з ким працювала, кому колись допомогла повірити у власні сили", - сумують колеги артистки.

Померла Галина Яблонська
Померла Галина Яблонська / Фото Instagram/frankotheatre

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що Оля Полякова разом із молодшою дочкою Алісою потрапила під атаку ворожих дронів під час подорожі поїздом. Співачка розповіла в Instagram про небезпечний інцидент і пережитий шок під час поїздки до Польщі.

Раніше також шоумен Максим Галкін, який підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення, опублікував у Instagram нове селфі з 12-річною дочкою Єлизаветою.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Галина Яблонська

Галина Яблонська - українська актриса та громадська діячка.

Народна артистка УРСР (1982). Член Національного союзу театральних діячів України, лауреатка театральної премії родини А. М. Бучми "Бронек", президент Міжнародної Ліги "Матері та сестри - молоді України", художній керівник героїчного театру "Пам'ять".

З 1951 року працювала в Київському театрі імені Івана Франка. Найяскравіші ролі: Софія ("Нещасна" Карпенка-Карого), Маруся, Катя ("Маруся Богуславка", "Не судилося" Михайла Старицького), Галя ("Назар Стодоля" Тараса Шевченка), Ліда ("Платон Кречет" Корнійчука), Катерина ("Фараони" Олексія Коломийця), Леді Макдуф ("Макбет" Вільяма Шекспіра), Олеся Богданівна ("Самотня леді" Ігоря Афанасьєва).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

12:59Україна
Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО

Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО

11:44Світ
Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода

Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода

11:23Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з черепахою за 37 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з черепахою за 37 с

Солодкий персик виросте з кісточки: садівниця показала покроковий метод посадки

Солодкий персик виросте з кісточки: садівниця показала покроковий метод посадки

Як прискорити дозрівання помідорів на кущі: три методи, які дійсно працюють

Як прискорити дозрівання помідорів на кущі: три методи, які дійсно працюють

Тест на IQ: потрібно знайти число 35 серед 85 за 9 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти число 35 серед 85 за 9 секунд

Лимонна кислота лише зветься лимонною: з чого її насправді виготовляють

Лимонна кислота лише зветься лимонною: з чого її насправді виготовляють

Останні новини

12:59

Звільнення генпрокурора Кравченка: Рада провела голосування, результати

12:51

Дії Буданова є ключем до зміни позиції США щодо Росії, - професор інституту Клінтона

12:41

Тест на IQ: потрібно знайти діамант серед перлин за 18 секунд

12:32

"Ось такий піст": Мірзоян значно схуд після відмови від трьох продуктів

12:18

Викидати не варто: як використати пусті пачки з-під кетчупу і майонезу

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
12:15

"Я ніби проживав його життя": Вівчарюк розповів про свою нову роль у "Таксі для опера"

12:15

Неграмотна Лорак знову зганьбилася в соцмережі

11:50

Ціла клумба з трьох коробочок: як збирати насіння чорнобривців восениВідео

11:48

Китайський гороскоп на завтра, 16 вересня: Бикам — межі, Щурам — розуміння

Реклама
11:44

Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО

11:43

Померла легендарна українська актриса

11:23

Різке похолодання перерве бабине літо: коли в Україні зміниться погода

10:46

Окупанти відступають: Україна почала масштабну операцію "Вівальді" на Донеччині

10:45

РФ полює на українські АЗС: де можливий дефіцит і чому пальне може різко подорожчати

10:41

Кім Чен Ин видав нову заяву про війну в Україні та дав обіцянку Путіну

10:40

Захистить від сусідів і застуди: навіщо садити бузину на ділянці та як це зробитиВідео

10:36

Меган Маркл показала справжнього принца Гаррі у колі сімʼї і звернулася до ньогоВідео

10:25

Замість котлет: рецепт шикарної вечері з фаршу за 45 хвилин

09:54

Аніта Луценко показала обличчя нового обранця - з ким зустрічається тренерка

09:50

Гороскоп на завтра, 16 вересня: Левам - відпочинок, Скорпіонам - прибуток

Реклама
09:48

Михайло Федоров був працевлаштований на створену під нього посаду та заброньований за один день, - президент фонду

09:23

Енергетичне перемир'я з РФ: наскільки успішною для України може бути угода

09:22

РФ розширила парк реактивних дронів: 100 Гераней помітили за 180 км від кордону

08:10

Росія наближається до межі: Жовтенко розповів, як Кремль тестує НАТО на міцністьПогляд

08:03

Затяжна магнітна буря майже 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності

07:59

Винищувачі НАТО збили дрон над Литвою: вторгнення відбулося з боку Білорусі

07:26

Ракети та дрони завдали удару по РФ: горить великий НПЗ, уражені склади Ozon

06:53

Атака дронів на Київ: реактивні БПЛА завдали удару по АЗС та складахФото

05:55

Прийняла таблетку: що стало причиною смерті Гайден Панеттьєрі

05:37

Як прискорити дозрівання помідорів на кущі: три методи, які дійсно працюютьВідео

05:00

Доля подарує другий шанс: три знаки зодіаку залишать самотність позаду

04:41

Чорна смола, яку вважали справжньою панацеєю в СРСР: що таке насправді мумійо

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з черепахою за 37 с

03:44

Важкі часи відходять у минуле: три знаки зодіаку відчують полегшення

03:22

Павуки триматимуться подалі: чим обробити вікна та двері перед холодами

03:02

Сонце знищило гігантську планету: вчені зробили сенсаційне відкриття

02:33

Врожаю вистачить із запасом, але є нюанс: чому аграрії опинилися у великому мінусі

01:06

Пропозиція про перемир'я між РФ та Україною: у FT дізналися про відповідь Путіна

14 вересня, понеділок
23:58

Про хімію можна забути: сантехнік розкрив спосіб прочищення засмічення за хвилиниВідео

23:33

Як зупинити війну без втрати Донбасу: названо несподіваний сценарій

Реклама
23:07

Десятки дронів готові до ударів: у The Telegraph дізналися про нову базу запусків РФ

22:48

Штраф 34 тис. грн та позбавлення прав: для водіїв готують нові покарання

22:11

Томати ще цвітуть у вересні: що потрібно зробити, щоб встигли дозріти плодиВідео

22:10

Які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовій печі: розкрито небезпекуВідео

21:52

Цукор більше не знадобиться: яка рослина з підвіконня підсолодить чай і каву

21:46

Які АЗС Росія може атакувати наступними: названо головний критерій

21:15

Яблука не зіпсуються до весни: агроном назвав прості правила зберігання врожаюВідео

21:08

Підозра Кривоносу та відставка Кравченка: деталі гучного скандалуФото

21:06

Вартість дизеля та бензину різко підскочить: експерт назвав нові ціни

19:54

Всього два простих інгредієнти: неприємний запах зникне миттєвоВідео

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини Дніпра
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти