Галина Яблонська багато років пропрацювала в театрі імені Франка.

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Померла популярна українська актриса Галина Яблонська / Колаж Главред, фото Instagram/frankotheatre

Коротко:

Чим прославилася Яблонська

Що про неї відомо

Сьогодні, 15 вересня, стало відомо, що померла легендарна українська актриса Галина Яблонська.

Про це повідомляє театр імені Івана Франка в Instagram.

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Померла Галина Яблонська / Фото Instagram/frankotheatre

"Її сценічна доля була нерозривно пов’язана з театром Франка: саме тут минули десятиліття її творчого життя, тут вона створювала своїх героїнь, працювала з молодими акторами та передавала їм не лише професійний досвід, а й особливе відчуття перед сценою, яке неможливо описати словами", - йдеться в повідомленні театру.

Померла Галина Яблонська / Фото Instagram/frankotheatre

Як зазначено на сторінці, актриса належала до покоління митців, для яких вихід на сцену завжди був подією та відповідальністю.

Померла Галина Яблонська / Фото Instagram/frankotheatre

"Тож у її творчості завжди була внутрішня сила, гідність і надзвичайна любов до українського театру. Її голос, її присутність, її ставлення до театру назавжди залишаться частиною історії нашого театру. Залишаються й ті, кого вона навчала, з ким працювала, кому колись допомогла повірити у власні сили", - сумують колеги артистки.

Померла Галина Яблонська / Фото Instagram/frankotheatre

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Про особу: Галина Яблонська Галина Яблонська - українська актриса та громадська діячка. Народна артистка УРСР (1982). Член Національного союзу театральних діячів України, лауреатка театральної премії родини А. М. Бучми "Бронек", президент Міжнародної Ліги "Матері та сестри - молоді України", художній керівник героїчного театру "Пам'ять". З 1951 року працювала в Київському театрі імені Івана Франка. Найяскравіші ролі: Софія ("Нещасна" Карпенка-Карого), Маруся, Катя ("Маруся Богуславка", "Не судилося" Михайла Старицького), Галя ("Назар Стодоля" Тараса Шевченка), Ліда ("Платон Кречет" Корнійчука), Катерина ("Фараони" Олексія Коломийця), Леді Макдуф ("Макбет" Вільяма Шекспіра), Олеся Богданівна ("Самотня леді" Ігоря Афанасьєва).

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