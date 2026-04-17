"Не збираюся переробляти": відома акторка висловилася про скандали Цимбалюка

Христина Трохимчук
17 квітня 2026, 14:45
Зірка серіалу "Кава з кардамоном" Надія Хільська розповіла про співпрацю з Тарасом Цимбалюком.
Відома актриса Надія Хільська, яка знімалася з Тарасом Цимбалюком у фільмах "Коли ти вийдеш заміж?" та "Кохання і полум'я", висловилася про скандальну репутацію актора. В інтерв'ю РБК-Україна вона заявила, що не засуджує колегу.

Ведуча попросила знаменитість прокоментувати останні скандали, пов'язані з Цимбалюком. Інтерв'юерка зробила акцент на тому, що Хільська нещодавно втратила на війні чоловіка, а Тарас неодноразово потрапляв у ситуації, що залишали неоднозначний слід на його репутації. У відповідь на це Надія заявила, що її зірковий колега має право на помилку.

"Кожна людина сама обирає, як їй жити це життя. Незважаючи ні на що, я впевнена, що людина — це людина. Вона може помилятися. Головне, щоб вона розуміла, що помиляється, і могла це приймати", — сказала актриса.

Хільська визнала, що не схвалює тусовки Цимбалюка зі скандальною блогеркою Анною Алхім під російську музику, але не збирається виступати голосом моралі для колеги. Актриса підкреслила — для неї в пріоритеті робоча сумісність.

"Я не збираюся його переробляти. Працювати мені з ним комфортно — це головне. Той скандал з Алхім — так, він був. У мене немає до нього жодних претензій. Людина може помилятися. Я теж роблю купу помилок. Я впевнена, і ви, і всі люди", — поділилася Надія Хільська.

Раніше Главред повідомляв, що Анна Різатдінова в інтерв'ю поділилася подробицями виховання сина Романа. Його батько, екс-депутат Олександр Онищенко, зараз перебуває за межами України, через що хлопчик практично не бачиться з батьком.

Також Аліна Гросу народила сина і насолоджується першими моментами материнства та охоче ділиться успіхами свого новонародженого малюка. Артистка розповіла, що у дитини чудовий апетит і вона вже починає розрізняти маму і тата серед оточуючих.

Тарас Цимбалюк — український актор театру, кіно та телебачення. Найбільш відомий ролями в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" та "Жіночий лікар".

