Актриса, яка бореться з розсіяним склерозом, терміново госпіталізована

Крістіна Епплгейт уже кілька років бореться з невиліковною хворобою.

https://glavred.net/starnews/aktrisa-kotoraya-boretsya-s-rasseyannym-sklerozom-srochno-gospitalizirovana-10757369.html Посилання скопійоване

Крістіна Епплгейт серйозно хвора

Коротко:

Який діагноз поставили актрисі

Що з нею сталося зараз

Популярна голлівудська актриса Крістіна Епплгейт, імовірно, госпіталізована в Лос-Анджелесі.

відео дня

Як повідомляє видання Page Six, 54-річна актриса, яка бореться з розсіяним склерозом з моменту встановлення діагнозу в 2021 році, була госпіталізована наприкінці березня.

Неясно, чи пов'язана її ймовірна госпіталізація з цим захворюванням.

Представник Епплгейт заявив: "У мене немає коментарів щодо того, чи перебуває вона в лікарні або яке лікування їй призначають. У неї довга історія складних захворювань, про які вона, як відомо, відкрито говорила у своїх мемуарах і подкасті".

Епплгейт завжди відкрито говорила про свій стан, детально розповідаючи про це ще в лютому, коли повідомила, що через постійний біль прикута до ліжка.

Актриса виховує дочку разом із голландським музикантом Мартіном Леноблом, за якого вийшла заміж у 2013 році.

Зірка хіта "Sweetest Thing" повідомила про свій діагноз розсіяного склерозу в серпні 2021 року в емоційній заяві на X (раніше Twitter).

"Привіт, друзі. Кілька місяців тому мені поставили діагноз розсіяний склероз. Це був дивний шлях. Але мене дуже підтримали люди, яких я знаю і які теж страждають на це захворювання", — написала вона тоді.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше українська співачка Камалія з'явилася на червоній доріжці музичної премії YUNA зі своїм колишнім чоловіком Мухаммадом Захуром і дорослими доньками — Мірабеллою та Арабеллою Захур.

Раніше також російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну і переїхала з родиною жити до США, показала свого батька і колишнього чоловіка Алли Пугачової Миколаса Орбакаса.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Крістіна Епплгейт Крістіна Епплгейт — американська актриса, кінопродюсерка, телепродюсерка, танцівниця та філантропка. Лауреатка премії "Еммі" (2003), номінантка на премії "Золотий глобус" (1999, 2008, 2009, 2020) та "Тоні" (2005). Володарка зірки на голлівудській "Алеї слави" за внесок у розвиток телебачення (2022).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред