Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисою

Дочка Джолі Захара розповіла про цінності, які їй прищепила голлівудська актриса Анджеліна Джолі.

https://glavred.net/starnews/slozhno-podobrat-slova-priemnaya-doch-dzholi-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-aktrisoy-10760213.html Посилання скопійоване

Анджеліна Джолі виховала не лише біологічних дітей

Коротко:

Як охарактеризувала свою маму Захару

Як відреагувала Анджеліна Джолі

Прийомна дочка популярної голлівудської актриси Анджеліни Джолі Захара зробила рідкісний коментар про актрису.

Вона похвалила свою матір, назвавши її "найсамовідданішою, люблячою та розуміючою жінкою", яку вона "може називати своєю мамою", під час спеціального заходу для матерів та дочок, що відбувся минулими вихідними.

відео дня

21-річна Захара зробила ці рідкісні коментарі про актрису під час обіду, організованого фондом Pearls of Purpose Foundation та відділенням Nu Lambda Omega Alpha Kappa Alpha у коледжі Спелман в Атланті.

"Коли мене сьогодні попросили висловитися про цінність стосунків між матір'ю та дочкою, мені було важко підібрати слова", — почала Захара, згідно з відеозаписом її зворушливої промови на Facebook.

Захара Джолі про стосунки з Анджеліною Джолі / Скріншот Facebook

"Це складно не тому, що я не ціную це, а тому, що у мене з мамою унікальні, майже родинні стосунки, які важко описати словами", — продовжила вона.

Зазначивши, що зірка усиновила її з Ефіопії у віці 6 місяців у липні 2005 року, Захара розповіла, що Джолі виховувала її та п’ятьох її братів і сестер "на цінностях допомоги іншим, доброти та постійного прагнення до особистісного зростання".

"Ці цінності можуть здатися простими, але у світі, де доброту ігнорують, а допомога іншим має свою ціну, я вдячна за те, що у мене був приклад для наслідування, який показав мені, що означає бути порядною людиною", — сказала вона.

Анджеліна Джолі — відповідальна мама / ua.depositphotos.com

Захара також згадала, що після вступу до коледжу Спелман у 2022 році та вступу до Alpha Kappa Alpha у 2023 році їй стало "складно" ділитися особливими моментами зі своєю мамою та родиною, оскільки вона тепер перебуває на очах у публіки.

Але це "ніколи не заважало" Джолі "виявляти цікавість до всього", що Захара дізналася в аудиторіях Спелмана і за їх межами, а також "задавати багато питань про життя в жіночому студентському братстві" і про досвід своєї дочки.

"Я сильна жінка, тому що мене виховала сильна жінка", — завершила свою промову Захара. "Дякую, мамо".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред