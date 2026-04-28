Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Важко підібрати слова: прийомна дочка Джолі розповіла про стосунки з актрисою

Олена Кюпелі
28 квітня 2026, 15:00
Дочка Джолі Захара розповіла про цінності, які їй прищепила голлівудська актриса Анджеліна Джолі.
Бред Пітт з дітьми, Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі виховала не лише біологічних дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як охарактеризувала свою маму Захару
  • Як відреагувала Анджеліна Джолі

Прийомна дочка популярної голлівудської актриси Анджеліни Джолі Захара зробила рідкісний коментар про актрису.

Вона похвалила свою матір, назвавши її "найсамовідданішою, люблячою та розуміючою жінкою", яку вона "може називати своєю мамою", під час спеціального заходу для матерів та дочок, що відбувся минулими вихідними.

відео дня

21-річна Захара зробила ці рідкісні коментарі про актрису під час обіду, організованого фондом Pearls of Purpose Foundation та відділенням Nu Lambda Omega Alpha Kappa Alpha у коледжі Спелман в Атланті.

"Коли мене сьогодні попросили висловитися про цінність стосунків між матір'ю та дочкою, мені було важко підібрати слова", — почала Захара, згідно з відеозаписом її зворушливої промови на Facebook.

Захара Джолі про стосунки з Анджеліною Джолі

"Це складно не тому, що я не ціную це, а тому, що у мене з мамою унікальні, майже родинні стосунки, які важко описати словами", — продовжила вона.

Зазначивши, що зірка усиновила її з Ефіопії у віці 6 місяців у липні 2005 року, Захара розповіла, що Джолі виховувала її та п’ятьох її братів і сестер "на цінностях допомоги іншим, доброти та постійного прагнення до особистісного зростання".

"Ці цінності можуть здатися простими, але у світі, де доброту ігнорують, а допомога іншим має свою ціну, я вдячна за те, що у мене був приклад для наслідування, який показав мені, що означає бути порядною людиною", — сказала вона.

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі — відповідальна мама / ua.depositphotos.com

Захара також згадала, що після вступу до коледжу Спелман у 2022 році та вступу до Alpha Kappa Alpha у 2023 році їй стало "складно" ділитися особливими моментами зі своєю мамою та родиною, оскільки вона тепер перебуває на очах у публіки.

Але це "ніколи не заважало" Джолі "виявляти цікавість до всього", що Захара дізналася в аудиторіях Спелмана і за їх межами, а також "задавати багато питань про життя в жіночому студентському братстві" і про досвід своєї дочки.

"Я сильна жінка, тому що мене виховала сильна жінка", — завершила свою промову Захара. "Дякую, мамо".

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі — американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, актриса є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Анджеліна Джолі новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти