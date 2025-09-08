Рус
Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового

Христина Трохимчук
8 вересня 2025, 17:14
152
Андрій Данилко заспівав пісню, яка близька серцю кожного українця.
Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка виконала хіт Софії Ротару та Миколи Мозгового / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Ви дізнаєтесь:

  • Вєрка Сердючка виконала легендарний хіт Мозгового та Ротару
  • Як на номер відреагували глядачі

Легенда української сцени Вєрка Сердючка виконала у Палаці "Україна" хіт Миколи Мозгового, який свого часу співала Софія Ротару, та зірвала п’ятихвилинні овації. Про це повідомляє ТСН.ua.

Народний артист України Андрій Данилко (сценічне ім’я — Вєрка Сердючка) став фінальним акцентом концерту пам’яті легендарного композитора і поета. На сцені також виступили Тіна Кароль, Ірина Білик, Оксана Білозір та Ауріка Ротару.

відео дня
Андрій Данилко, Інна Білокінь
Андрій Данилко разом з Інною Білокінь / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

За словами ведучої та організаторки заходу Олени Мозгової, саме Данилку довірили виконання культової пісні "Край, мій рідний край", з якої розпочалася творча співпраця Мозгового та Софії Ротару.

"Коли я подзвонила Андрію і запропонувала цю пісню, він одразу відгукнувся. Я відчула, що „Край" має співати тільки він у цьому концерті. Дуже його поважаю як артиста і як людину", — розповіла Мозгова.

Вєрка Сердючка
Вєрка Сердючка виконує пісню "Край, мій рідний край" / Скрін з відео: instagram.com, Вєрка Сєрдючка

Вєрка Сердючка вийшла на сцену у фірмовому головному уборі із зіркою, вишитому костюмі та білому кейпі. Образ мами Вєрки (Інни Білокінь) став яскравою родзинкою номера: вишиванка була поєднана з короткими червоними спортивними шортами.

Мама Вєрки Сердючки
Мама Вєрки Сердючки у сміливому образі на концерті / Скрін з відео: instagram.com, Вєрка Сердючка

Виступ настільки захопив публіку, що артистові довелося повертатися на сцену та виконувати пісню ще раз на біс.

Виступ Вєрки Сердючки на концерті пам'яті Миколи Мозгового - дивіться відео:

