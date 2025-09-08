Переспівала Ротару: Сердючка несподівано виконала безсмертний хіт Мозгового

Андрій Данилко заспівав пісню, яка близька серцю кожного українця.

https://glavred.net/stars/perepela-rotaru-serdyuchka-neozhidanno-ispolnila-bessmertnyy-hit-mozgovogo-10696292.html Посилання скопійоване

Вєрка Сердючка виконала хіт Софії Ротару та Миколи Мозгового / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

Ви дізнаєтесь:

Вєрка Сердючка виконала легендарний хіт Мозгового та Ротару

Як на номер відреагували глядачі

Легенда української сцени Вєрка Сердючка виконала у Палаці "Україна" хіт Миколи Мозгового, який свого часу співала Софія Ротару, та зірвала п’ятихвилинні овації. Про це повідомляє ТСН.ua.

Народний артист України Андрій Данилко (сценічне ім’я — Вєрка Сердючка) став фінальним акцентом концерту пам’яті легендарного композитора і поета. На сцені також виступили Тіна Кароль, Ірина Білик, Оксана Білозір та Ауріка Ротару.

відео дня

Андрій Данилко разом з Інною Білокінь / фото: instagram.com, Вєрка Сердючка

За словами ведучої та організаторки заходу Олени Мозгової, саме Данилку довірили виконання культової пісні "Край, мій рідний край", з якої розпочалася творча співпраця Мозгового та Софії Ротару.

"Коли я подзвонила Андрію і запропонувала цю пісню, він одразу відгукнувся. Я відчула, що „Край" має співати тільки він у цьому концерті. Дуже його поважаю як артиста і як людину", — розповіла Мозгова.

Вєрка Сердючка виконує пісню "Край, мій рідний край" / Скрін з відео: instagram.com, Вєрка Сєрдючка

Вєрка Сердючка вийшла на сцену у фірмовому головному уборі із зіркою, вишитому костюмі та білому кейпі. Образ мами Вєрки (Інни Білокінь) став яскравою родзинкою номера: вишиванка була поєднана з короткими червоними спортивними шортами.

Мама Вєрки Сердючки у сміливому образі на концерті / Скрін з відео: instagram.com, Вєрка Сердючка

Виступ настільки захопив публіку, що артистові довелося повертатися на сцену та виконувати пісню ще раз на біс.

Виступ Вєрки Сердючки на концерті пам'яті Миколи Мозгового - дивіться відео:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу:

Раніше Главред повідомляв, що Інна Білокінь (мама Вєрки Сєрдючки) показала, як виглядає її власна матуся. Інна привітала її з днем народження зворушливим зверненням та опублікувала фото. "Бабуся" Вєрки вразила фанатів своїм молодим виглядом.

Також пісні Вєрки Сердючки стали причиною судового позову. Бориспільський міськрайонний суд оштрафував директора розважального комплексу в Києві, в якому лунали російськомовні пісні Андрія Данилка.

Вас може зацікавити:

Про персону: Вєрка Сердючка Вєрка Сердючка - найпопулярніший сценічний образ, у якому виступає український артист, комік і музикант Андрій Данилко з 1991 року, повідомляє "Вікіпедія". 2007 року Сердючка взяла участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2007" у Гельсінкі. З піснею "Dancing Lasha Tumbai" вона посіла 2 місце і отримала почесний титул "Міс Євробачення-2007".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред