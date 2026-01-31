Рус
Ймовірна кохана Цимбалюка з'явилася з обручкою — деталі

Христина Трохимчук
31 січня 2026, 05:34
52
Акторів давно підозрюють у романі.
Олена Свєтлицька показала обручку
Тарас Цимбалюк особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Світлицька

Ви дізнаєтеся:

  • Олена Світлицька з'явилася з обручкою
  • Чому Тараса Цимбалюка підозрюють у романі з актрисою

Українська актриса Олена Світлицька заінтригувала шанувальників появою обручки на своїй руці. Шанувальники помітили обновку актриси на фото і відео в Instagram.

Світлицьку почали підозрювати в романі з відомим актором Тарасом Цимбалюком після закінчення виходу в ефір шоу "Холостяк". Нещодавно вони разом відвідали прем'єру серіалу "Тиха Нава" і не ховалися від публіки. Також про стосунки пари заговорив блогер-пліткар Богдан Беспалов.

Але події зайшли набагато далі, ніж припускали фанати — нещодавно на руці актриси з'явилася обручка. Ще минулого року на безіменному пальці Олени було порожньо, а зараз там красується кілька кілець — класичне гладке і з діамантом. Про те, хто подарував їй цю прикрасу і чи дійсно це сигнал нового етапу у відносинах, Світлицька не прокоментувала.

Олена Свєтлицька - особисте життя
Олена Світлицька - стосунки / фото: instagram.com, Олена Світлицька

Актриса також підігріла чутки, опублікувавши в Instagram фото розкішного годинника Rolex Datejust (приблизна вартість моделі — від 15 до 18 тисяч доларів). Зірка залишила в таємниці ім'я дарувальника. Інтересу ситуації додає той факт, що Тарас Цимбалюк, з яким актрисі приписують роман, також є давнім шанувальником цього бренду: раніше глядачі помітили на руці "Холостяка" статусний аксесуар.

Годинник Олени Свєтлицької
Годинник Олени Світлицької / фото: instagram.com, Олена Світлицька

Про особу: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпачка" і "Жіночий лікар".

