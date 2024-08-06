Будинок Тома Генкса пограбували невідомі - подробиці

Під підозрою - бандитське угруповання, яке орудує в Лос-Анджелесі.

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Том Генкс новини - Тома Генкса та Риту Вілсон пограбували / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голлівудська зірка і "Тато Америки" Том Генкс днями став жертвою чужої недобросовісності. У його будинок у Лос-Анджелесі пролізли злодії, повідомляє видання TMZ.

На щастя, під час інциденту ні самого Генкса, ні його дружини Рити Вілсон не було вдома. Злодії розбили скло, і, всупереч сигналізації, скоїли свій злочин.

Поліція розслідує крадіжку і поки що тримає в секреті, що зникло з дому зірки, і чи є вже затримання підозрюваних у цій справі. Утім, детективи впевнені, що Генкс і його сім'я не були ціллю злочинців.

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Варто зазначити, що близько року тому подібний "наліт" стався і в будинку сина Генкса та Вілсон Честера. Інсайдери повідомляють, що це, ймовірно, робота однієї з численних банд, які орудують у місті.

Хто такий Том Генкс? Том Генкс - американський актор театру, кіно і дубляжу, режисер, продюсер. Володар п'яти "Золотих Глобусів" (1989, 1994, 1995, 2001, 2020), двох "Оскарів" (1994, 1995) і семи "Еммі" (1998, 2002 - двічі, 2008, 2010, 2012, 2015). Найвідоміші кінороботи: "Великий", "Форест Гамп", "Зелена миля", "Несплячі в Сієтлі", "Врятувати рядового Раяна", "Термінал". Є голосом Шерифа Вуді серії мультфільмів "Історія іграшок". Член Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

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Раніше стало відомо, що зірка "Маленьких жінок", ірландська акторка Сірша Ронан, таємно вийшла заміж за свого кіночоловіка - актора Джека Лаудена, з яким вона вже грала подружню пару.

Також, через рік після загадкової смерті, преса з'ясувала, від чого насправді і за яких обставин померла ірландська співачка Шинейд О'Коннор (Шухада Садакат).

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