УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Будинок Тома Генкса пограбували невідомі - подробиці

Анна Підгорна
6 серпня 2024, 19:58
51
Під підозрою - бандитське угруповання, яке орудує в Лос-Анджелесі.
Том Генкс
Том Генкс новини - Тома Генкса та Риту Вілсон пограбували / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голлівудська зірка і "Тато Америки" Том Генкс днями став жертвою чужої недобросовісності. У його будинок у Лос-Анджелесі пролізли злодії, повідомляє видання TMZ.

На щастя, під час інциденту ні самого Генкса, ні його дружини Рити Вілсон не було вдома. Злодії розбили скло, і, всупереч сигналізації, скоїли свій злочин.

Поліція розслідує крадіжку і поки що тримає в секреті, що зникло з дому зірки, і чи є вже затримання підозрюваних у цій справі. Утім, детективи впевнені, що Генкс і його сім'я не були ціллю злочинців.

відео дня

Варто зазначити, що близько року тому подібний "наліт" стався і в будинку сина Генкса та Вілсон Честера. Інсайдери повідомляють, що це, ймовірно, робота однієї з численних банд, які орудують у місті.

Хто такий Том Генкс?

Том Генкс - американський актор театру, кіно і дубляжу, режисер, продюсер. Володар п'яти "Золотих Глобусів" (1989, 1994, 1995, 2001, 2020), двох "Оскарів" (1994, 1995) і семи "Еммі" (1998, 2002 - двічі, 2008, 2010, 2012, 2015). Найвідоміші кінороботи: "Великий", "Форест Гамп", "Зелена миля", "Несплячі в Сієтлі", "Врятувати рядового Раяна", "Термінал". Є голосом Шерифа Вуді серії мультфільмів "Історія іграшок". Член Американської академії кінематографічних мистецтв і наук.

Голлівуд - останні новини:

Раніше стало відомо, що зірка "Маленьких жінок", ірландська акторка Сірша Ронан, таємно вийшла заміж за свого кіночоловіка - актора Джека Лаудена, з яким вона вже грала подружню пару.

Також, через рік після загадкової смерті, преса з'ясувала, від чого насправді і за яких обставин померла ірландська співачка Шинейд О'Коннор (Шухада Садакат).

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Тому Хэнкс новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

21:06 Україна
ЗСУ перевершили окупантів у липні: Зеленский здивував заявою про дрони

ЗСУ перевершили окупантів у липні: Зеленский здивував заявою про дрони

20:12 Україна
Грозові дощі заливатимуть майже всю Україну: де буде хороша погода

Грозові дощі заливатимуть майже всю Україну: де буде хороша погода

19:50 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни 5532

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни

Максим Галкін публічно принизив Аллу Пугачову - що витворив гуморист 5294

Максим Галкін публічно принизив Аллу Пугачову - що витворив гуморист

Раптово помер відомий народний артист України - перші деталі 5223

Раптово помер відомий народний артист України - перші деталі

Україна під атакою потужної магнітної бурі: коли почнеться новий шторм 3458

Україна під атакою потужної магнітної бурі: коли почнеться новий шторм

Останні новини

21:14

Українцям в серпні знову можуть вимикати світло: експерти шокували прогнозом

21:06

Вертоліт РФ збили над Сумською областю: українські сили показали потужний результат

21:04

Кейт Мосс із дочкою похвалилися шикарними фігурами на пляжі

20:56

Як видалити бруд з мікрохвильової печі за лічені хвилини: найпростіший метод

20:12

ЗСУ перевершили окупантів у липні: Зеленский здивував заявою про дрони

Путін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблемуПутін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблему
20:07

Розкрито мету боїв за Курську область: коли і чим закінчаться - прогноз

19:58

Будинок Тома Генкса пограбували невідомі - подробиці

19:54

Будуть сяяти: як почистити автомобільні фари - неймовірний лайфхак з оцтом

19:50

Грозові дощі заливатимуть майже всю Україну: де буде хороша погода

Реклама
19:22

Є знищена авіація і полонені: перші дані про втрати РФ у Курській області

19:17

"Так сказав Залужний": Камалія розповіла, чому передумала іти на фронт

19:13

Усе горить і вибухає: у Криму на аеродромі почалася жорстка пожежа

19:02

Росія перекинула резерви через "прорив ЗСУ": подробиці боїв у Курській областіВідео

19:00

Захід знову дав Путіну себе обдурити: що показав обмін ув'язненимиПогляд

18:56

Як збільшити урожай помідорів: потрібно зробити лише одну важливу дію

18:45

"Вже четвертий набряк Квінке": зірка "Дизель Шоу" загриміла в лікарню

18:45

Війна прийшла до Курської області: всі подробиці про несподівану операцію

18:44

Що буде, якщо лягати спати з мокрою головою: фахівці попередили про серйозні проблеми

18:04

Щоб не отруїтись: де краще зберігати консерви – важливий нюанс

18:03

Каховська ГЕС здасться "квіточками": Путін планує аварію на ЗАЕС - експерт

Реклама
18:01

Що не можна робити наступного дня після Яблучного Спаса: прикмети 7 серпня

17:43

Що з демобілізацією: у ВР зробили відверту заяву

17:38

РФ штурмує Часів Яр з флангів: в НГУ розкрили критичну ситуацію в мікрорайоні Канал

17:32

Друга дитина та можливий шлюб: Тіна Кароль дала загадковий коментар

17:01

Чи можна заморожувати виноград: порада для господинь, щоб зберегти ягоди до зимиВідео

16:55

Гарріс обрала Тіма Волза кандидатом у віцепрезиденти: у СNN розкрили важливі деталі

16:31

Партнери наполягають знизити призовний вік: у ВР сказали, чи підуть 18-річні воювати

16:31

F-16 постачають пізно, Україні треба до 200 літаків: на Заході видали відверту заяву

16:19

Порошенко просуває закон про виїзд за кордон депутатів та чиновників, щоб ті могли відвідувати свої родини у Європі – експерт

16:05

"Новий зміст": Марія Яремчук уперше заговорила про крихітку-сина

15:53

Що покласти в бачок унітазу для запаху: 6 засобів, які знайдуться у домі

15:53

Декілька серій потужних вибухів: росіяни атакували Суми ракетами та КАБами

15:49

В ЄС дали "зелене світло" траншу макрофіну на на 4,2 млрд євро для України

15:49

Навіщо сипати в унітаз пральний порошок - вирішить проблему моментально

15:45

Це вже не РДК: новий прорив кордону РФ одразу в двох областяхФото

15:44

Росіяни "запланували" концерт Пугачової і смішно зганьбилися

15:41

Україна нарощує обсяги виробництва ракет: подробиці Ставки Зеленського

15:31

Відключати світло будуть не у всіх: стало відомо, для кого не діятимуть графіки

14:54

Переломи, опіки, зашите обличчя: зірку "Слуги народу" серйозно поранено на фронті

14:50

У Путіна прокоментували можливість переговорів на основі формули Зеленського

Реклама
14:47

Більшість навіть не здогадується: чи можна мити посуд господарським миломВідео

14:06

Як відмити скло духовки від жиру - копійчаний засіб, який є вдома

14:00

Повертається до життя: лікарям вдалось чудом поставити Розового на ноги

13:28

Росія атакувала поліклініку у центрі Харкова: Синєгубов показав наслідки ударуФото

13:27

Будете всю зиму варити борщ на раз-два: геніальний рецепт заправки до борщуВідео

13:17

Трамп хоче провести переговори Зеленського та Путіна: "добре знаю їх обох"

12:45

Сильна спека повернеться в Україну: синоптик назвала дату

12:41

Гороскоп на завтра 7 серпня: Дівам - велика можливість, Терезам - зміни

12:29

Штурми РФ закінчуються провалом: офіцер про ситуацію на Покровському напрямку

12:26

Врятує будь-яку річ: як прибрати ворс з одягу під час прання

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти