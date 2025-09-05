Точна копія батька: який вигляд має молодша донька Івана Урганта

Молодша дочка Івана Урганта Валерія дуже схожа на свого батька.

Іван Ургант показав молодшу доньку / Колаж Главред, фото Instagram/urgantcom

Коротко:

Який вигляд має донька Урганта Валерія

Що написав сам артист

Російський шоумен і актор Іван Ургант, якого було визнано в Росії іноземним агентом через його антивоєнні висловлювання і який публічно визнав жахливим напад Росії на Україну, показав свою маленьку доньку.

На своїй сторінці в Instagram, шоумен виклав фото з ліфта, на якому він позує разом із дружиною Наталією та дітьми.

Як відомо, шоумен з 2007 року одружений зі своєю колишньою однокласницею Наталією Кікнадзе. Крім спільних двох дочок, у Наталії є також двоє дітей від першого шлюбу з бізнесменом Теймуразом Куталією. Це дочка Еріка і син Ніко. Іван з дитинства виховував Еріку і називає її донькою. Нещодавно Еріка повернулася в Росію зі США.

На фото Ургант також показав свою молодшу доньку 9-річну Валерію. Вона як дві краплі води схожа на свого знаменитого батька.

"П'ять людей на обох фото. Хто ж більше змінився? Думаю, що камера на телефоні. Ну і те, що 10 років тому ми жили у квартирі, а тепер у ліфті. Дорогі діти! Вчіться із задоволенням і пам'ятайте, що немає в житті професії важливішої, ніж учитель, лікар і ретушер фотографій", - підписав фото Ургант.

Він також показав фото з ліфта, тільки 10 років тому.

Ургант із сім'єю 10 років тому / Фото Instagram/urgantcom

Нагадаємо, раніше російський шоумен і актор Іван Ургант став предметом цькування пропагандистських росЗМІ через його антивоєнні висловлювання. Наприкінці лютого артист пішов у творчу відпустку і нібито вирушив до Ізраїлю, де має громадянство з 2018 року.

Усі телепроєкти Урганта поки заморожені. Сукупність цих факторів стала благодатним ґрунтом для різних пліток. Одна з них, яку поширює режисер-путініст Едуард Бояков, зачепила шоумена сильніше за інших, і він вирішив відповісти кривднику і всім пліткарям в одній особі.

Про персону: Іван Ургант Іван Ургант - російський актор, шоумен, теле- і радіоведучий, композитор, продюсер, сценарист і режисер. З 2012 року - ведучий телепередачі "Вечірній Ургант" на російському "Первом канале". У війні Росії проти України, артист став на бік мирної України.

