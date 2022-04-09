Ургант, Собчак і не тільки: російські зірки раптово захотіли ізраїльське громадянство та виїхати з РФ

Багато з них вже засудили вторгнення Росії в Україну.
Після початку війни, яку Росія розв'язала в Україні, багато російських зірок покинули рідну країну, а деякі з них почали отримувати другі громадянства.
Швидше за все, причиною швидше отримати паспорт іншої країни, стала реакція знаменитостей на політику путінського режиму.
Іван Ургант
У 2018 році телеведучий отримав ізраїльське громадянство. Кажуть, найближчим часом телеведучий назовсім перебереться в жарку країну, адже він виставив на продаж підмосковний будинок в "Горках-10" і апартаменти в Москва-Сіті.
Моргенштерн
Інформація про отримання ізраїльського громадянства виконавцем з'явилася в Telegram "Голос Ізраїлю".
Автори поста додали фотографію росіянина, який нібито заповнював документи для отримання громадянства Ізраїлю. Повідомлялося, що раніше він брав участь у різних єврейських заходах в Москві і говорив, що у нього є єврейське коріння з боку матері.
Ксенія Собчак
Російська журналістка Ксенія Собчак також отримала ізраїльське громадянство, пише газета Haaretz. Джерело ЗМІ, знайоме з подробицями, підтвердило, що Собчак і її син від першого шлюбу отримали громадянство Ізраїлю. Сприяло цьому те, що дідусь Собчак по материнській лінії - єврей. Батько її сина, Максим Віторган, теж має єврейське походження.
Через деякий час вона цю інформацію спростувала.
Максим Галкін і Алла Пугачова
Хоч офіційного підтвердження про отримання другого громадянства зоряним сімейством і немає, але зараз Алла Пугачова і Максим Галкін знаходяться в Кейсарії, де живуть відомі ізраїльські адвокати і телезірки. Зіркове сімейство орендує там будинок.
Як з'ясувалося, якщо співачка і її чоловік захочуть стати громадянами Ізраїлю, то зможуть зробити це за короткий час. І все завдяки матері Максима Галкіна.
"Якщо виходити з відкритих джерел, то мати Галкіна – єврейка. Я впевнений, що за законодавством Ізраїлю передбачено прискорене набуття Галкіним громадянства цієї держави, якщо він, звичайно, вже його не отримав", – пояснив російський адвокат Олександр Архипов.
Варто відзначити, що саме Максим Галкін був одним з перших хто засудив військове вторгнення Росії в Україну. Через це гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти, розповів Андрій Данилко.
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