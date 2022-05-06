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Іван Ургант дотепно припечатав путінських пропагандистів: "Прийшов час ковтати!"

6 травня 2022, 02:08

Артист виступив проти війни в Україні, і не має наміру терпіте злісне шипіння проросійських колег на свою адресу.

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Ургант відповів на фейки про себе в росЗМІ / instagram.com/urgantcom

Російський шоумен і актор Іван Ургант став предметом цькування пропагандистських росЗМІ через його антивоєнні висловлювання. В кінці лютого артист пішов у творчу відпустку і нібито поїхав до Ізраїлю, де має громадянство з 2018 року.

Всі телепроєкти Урганта поки заморожені. Сукупність цих факторів стала благодатним грунтом для різних пліток. Одна з них, поширювана режисером-путіністом Едуардом Бояковим, зачепила шоумена сильніше за інших, і він вирішив відповісти кривдникові і всім пліткарям в одній особі.

Так, Бояков заявляв, що Ургант - "зрадник росії", якому той мріє плюнути при зустрічі в обличчя. Крім того, за словами режисера, шоумен відправляється у світове турне, щоб заробити трохи грошей, яких йому тепер не вистачає через опальне становище в рф.

"Почувши про ваше мужнє рішення плюнути в мене при зустрічі, я відчув змішані почуття. З одного боку, як вчили мене старші товариші, не буде ячменю. З іншого, думав я, Едуард людина грунтовна, глибока, почне збирати слину, і при відсутності нашої зустрічі найближчим часом існує величезний ризик самозахлинутися. Тим самим обезголовивши прогресивне і культурне життя країни ... Ні, сказав я собі, ти не маєш права мовчати. А це значить, дорогий Едуард, прийшов час ковтати!" - звернувся до режисера Ургант.

Також він припустив, що Боякову можливо стане соромно за свій наклеп, проте застеріг режисера, що вибачень від нього не прийме, "бо через обмежені життєві обставини тимчасово не має можливості підтиратися смартфоном".

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Раніше киянка Наташа Корольова офіційно зреклася своєї Батьківщини - виступила на російському концерті в компанії рашиста-чоловіка та "старої гвардії " путінських пропагандистів.

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